La ALDT no fiscaliza el cumplimiento de leyes que emana

La Asamblea Legislativa Departamental no fiscaliza el cumplimiento de sus leyes, muchas de las cuales están quedando en el papel, como denunció el exasambleísta, Milton Varas Bitancor, al referirse a las medidas de presión en el campo petrolero Boyui.

El pasado mes los pobladores de la segunda Sección de la provincia Gran Chaco, cuya capital es Caraparí, zona donde está este campo petrolero, bloquearon cuatro días en la zona exigiendo trabajo y el cumplimiento de una ley departamental sobre el tema.

Esta ley aprobada en la anterior gestión ordena priorizar la contratación de mano de obra local en los proyectos petroleros, pero no sucedió así cuando se hacía el camino de acceso y la planchada para la perforación del pozo exploratorio.

Sin embargo, pese a los cuatro días de bloqueo y protesta, “nadie, pero nadie se apareció” ni los asambleístas departamentales ni regionales ni diputados ni senadores para ver que se responda a los pobladores que pedían trabajo.

Cuestionó “yo lo que veo es que hay negligencia, una dejadez de los fiscalizadores, la Asamblea Departamental no fiscaliza, brilla por su ausencia, no hacen cumplir ni la ley 63, eso no se cumple y los asambleístas no hacen ni una fiscalización”.

El Ministerio de Hidrocarburos tampoco fiscaliza nada, nadie se pronuncia, eso es lo triste que se ve allá, no sólo en este tema, sino también otros, siguió cuestionando al pedir a las autoridades fiscalizar y exigir que se cumpla la ley.

Ahora los trabajos en Boyui, cuyo potencial gasífero estiman en unos tres TCF (Trillones de Pies Cúbicos) son más específicos, se hace la perforación exploratoria, al parecer ya profundizaron más de 400 metros y esperan concluir en 8 meses a un año, explicó.

Varas además informó que una vez confirmada la reserva de gas en Boyui, se instalará un gasoducto hacia la planta procesadora del campo San Alberto, pasando el cerro Santa Rosa, y sustituir prácticamente dos pozos que ya se agotaron.“Hay dos pozos en San Alberto que ya no están en producción, se agotaron, concluyeron su fase de producción”, confirmó al indicar que el departamento de debe dejar de circunscribirse al rubro hidrocarburífero y dar más importancia a la agropecuaria.

El exasambleísta hizo notar que el rubro que permitirá un desarrollo sostenible a todo el departamento, es la agropecuaria, como está empezando a ocurrir con los productores de uva del valle central de Tarija, cuyas perspectivas cada vez son más amplias.

Fernando Barral Zegarra

