Comunidades afectadas pedirán destitución de máximas autoridades del SERNAP

Ante la ausencia del director nacional y departamental, Abel Mamani y José Yucra, respectivamente, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas Sernap, durante el incendio ocurrido en la Serranía de Sama, los dirigentes de las comunidades afectadas ayer mencionaron que se convocará a un ampliado el próximo domingo 27 de agosto, para exigir la destitución de dichas autoridades, debido a la falta de capacidad de trabajo, ya que estos no serían profesiones expertos para precautelar y cuidar del medio ambiente.

Las comunidades convocadas a participar de dicho ampliado serán Turumayo, Lazareto, Guerra Hayco, San Andrés, San Pedro de Sola, Bella Vista, Pino Norte; Sud, Calderillas Grande y Chica, según afirmó el secretario general de la comunidad de San Andrés, Arturo Alfaro.

Bajo ese marco, Alfaro explicó que se tuvo serios problemas con el director Yucra, ya que durante el incendio ocurrido en Sama, el Sernap solo habría mandado cuatro guardaparques para ayudar, pero lo que llamó la atención a los comunarios de la zona fue que “el señor José Yucra”, quien encabeza dicha dirección del Sernap, solo se trasladó al lugar cuando se logró controlar el fuego.“Nosotros vamos exigir que se destituya del cargo al señor José Yucra, porque no estamos de acuerdo que personas que no sean técnicos especialistas en el área, se encuentren ocupando la dirección del Sernap; para ello, se requiere de personas profesionales, capacitadas, con experiencia en la materia y no así políticos que brillaron con su ausencia”, dijo.

Del mismo modo, el dirigente indicó que las diferentes centrales de la zona están molestas con las autoridades departamentales como nacionales del Sernap, puesto que no se recibió hasta la fecha ningún tipo de ayuda proveniente de dicha institución durante el incendio, por tales razones los mismos desconocieron al Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

Vilma Aguirre, corregidora del Rincón de la Victoria, también concordó que para las direcciones del Sernap se debe contar con profesionales expertos en la materia de protección y precautelación del medio ambiente, bajo ese marco se indicó que apoyaría las medidas necesarias para exigir la destitución del director de dicha institución, porque no se está de acuerdo que Yucra continúe asumiendo tal dirección.

Con relación al director nacional del Sernap, Abel Mamani (exministro de Aguas), el dirigente Alfaro expresó que debe cambiarse a las autoridades, porque para ese cargo no se puede tener a una persona que se vio involucrado en varios escándalos por el consumo de bebidas alcohólicas. “Nosotros no queremos gente que fueron elegidos a dedo; necesitamos personas responsables que vengan con ganas de trabajar y sobre todo que conozcan la materia”, explicó.

Por su parte, Vilma Aguirre consideró que es necesario destituir de su cargo al director nacional del Sernap, Abel Mamani, porque no sería un profesional especializado en el área de medio ambiente, sino un político militante del partido del Movimiento al Socialismo MAS, considerando que está persona durante el pasado se vio involucrado en escándalos por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas.

No obstante, los comunarios de las zonas afectadas evidenciaron la pasada semana, que el director nacional del Sernap, Abel Mamani, acompañado de varios funcionarios de su dirección visitaron las zonas del incendio; sin embargo, los mismos no se reunieron con los dirigentes de las comunidades, para explicar si bridarían algún tipo de ayuda ya que solo se habrían dedicado a sacar fotografías del lugar.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter