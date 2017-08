Ni la Gobernación ni la Alcaldía inscribieron la planta de tratamiento de aguas residuales en sus presupuestos para 2018

Ni la Gobernación ni el Gobierno Municipal asignan en su presupuesto 2018 monto de dinero para la planta de tratamiento de aguas residuales, se espera que esto se aclare en la reunión prevista para este 23 de agosto, donde además de estas entidades, estará el gobierno. “Aquí está el POA 2018 de la Alcaldía y no está inscrita la planta de tratamiento municipal; sin embargo, el señor alcalde ha aclarado que sí tiene el dinero, no lo inscribió porque no sabe el porcentaje que le toca”, confirmó el activista, Ricardo Pacheco Flores.

El alcalde está esperando el 23 de agosto para inscribirlo y ponerle el dinero necesario a la planta de tratamiento municipal, agregó Pacheco al indicar que la Gobernación el 8 de agosto no cumplió a su compromiso de entregar toda la información del proyecto.

La Gobernación pidió otros tres días para entregar toda la información, diputadas de Tarija están viendo en el Viceministerio de Medio Ambiente para saber si se entregó toda la documentación, de acuerdo con Pacheco quien dijo que la situación es preocupante.

La reunión del día 28 de agosto es determinante, se sabrá si la licitación será o no llave en mano, cuánto de porcentaje sobre el total de inversión pondrá la Gobernación y la Alcaldía, el gobierno nacional anticipó que colocará el 50%.

“Lo que nos preocupa es que no está en el presupuesto 2018 ni de la Alcaldía ni la Gobernación; además, se acerca el primero de septiembre y no indicaron si comenzará las medidas de mitigación considerando que la Gobernación así lo anunció”, sostuvo.

La Gobernación tiene el proyecto de mitigación de los malos olores de las lagunas de oxidación, que se prevé concretar con prioridad considerando que la planta de tratamiento se concretará en varios años, para mitigar se prevé inicialmente una licitación.

Pacheco además dijo que las microplantas de tratamiento de aguas residuales, anunciadas por la Alcaldía, no se desestimaron, solamente que en lugar de construirse en la ciudad se harán en poblaciones rurales como San Andrés.

La macroplanta de tratamiento proyectada en San Luis puede servir mediante y ducto al barrio San Jorge y adyacentes, es probable que se hagan microplantas de tratamiento en barrios que geográficamente no puedan conectarse a los colectores principales.

Fernando Barral Zegarra

