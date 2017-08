Conformaron comité para coordinar ayuda a afectados por incendio

El Secretario de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Cercado, Álvaro Orozco, aclaró que para brindar la ayuda necesaria en las comunidades que fueron víctimas del incendio en Sama, se procedió a conformar un Comité Ejecutivo a cargo de la Gobernación por ser un problema supramunicipal. “La Gobernación está comandando los equipos designados para ofrecer la ayuda a los afectados por el incendio, es así que de acuerdo a la norma se acordó realizar un levantamiento de datos vivienda por vivienda para la evaluación de los daños. Asimismo al ser recursos públicos es necesario hacer un levantamiento de los damnificados para proceder a la entrega de la ayuda”, dijo.

Orozco, aclaró que tomando en cuenta la emergencia el día martes 15 del presente se desplegó el equipo técnico a las comunidades de San Pedro de Sola, Guerrahuayco y se hizo la cobertura en Turumayo, Lazareto y parte de San Andrés identificando que las necesidades eran forraje para el ganado y falta de agua.

Es así que se dispuso el Centro de Salud de Guerrahuayco como punto estratégico para el acopio del material para la entrega que inició desde la jornada de hoy jueves, a los comunarios que serán validados por los secretarios de las comunidades y el Servicio Departamental Agropecuario Sedag, se comprometió efectuar la dotación del forraje para que este pueda hacer por etapas la entrega a los damnificados.

Asimismo explicó que el personal del Municipio la jornada del día lunes 14 visitaron las comunidades afectadas para hacer la entrega de todos los alimento, agua y medicamento que sobraron de las donaciones recaudadas en los tres días de la tragedia.

Papel de las redes sociales

Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea juegan un papel protagónico en la vida de los ciudadanos por lo que también en momentos de desastres naturales o de crisis su rol es fundamental. Es fundamental porque permiten a los medios de comunicación obtener información, imágenes o videos que de otra manera no sería posible ya que los periodistas o reporteros no están siempre en el lugar exacto en los que acontecen los hechos, o por las dimensiones de un desastre, en el caso del incendio de Sama, no pueden abarcar todos los puntos del incendio dadas las grandes dimensiones.

Gracias por ejemplo a las redes sociales, se ha podido conocer la errada maniobra de un helicóptero que avivó las llamas del fuego y que incluso ha sido imputado por el fallecimiento de una voluntaria que se encontraba en el lugar.

