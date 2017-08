Campesinos se pliegan al pedido de cambio del director del SERNAP

Los campesinos de la Central de Cercado han pedido el cambio del actual director del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) de la Reserva Biológica de Sama, José Yucra Paredes, además revelaron que llegó al cargo apadrinado por la Federación de Comunidades Campesinas. “Muy preocupados, porque desde el momento que este ´cumpa´ fue posesionado como director del Sernap, no conocía Sama ni por dónde se ingresa ni de qué tamaño es”, reveló el dirigente de la Central de Cercado, José Soruco Aparicio.

“Lamentablemente hemos tomado conocimiento de que el cambio (del anterior director) vino de la Federación de Campesinos, el ejecutivo hizo semejante movimiento, respaldó con el criterio de que el director tiene que cambiarse”, relató el campesino.

“Esas son las consecuencias de esas acciones irresponsables de todo lo que ha ocurrido, acotó al referirse al grave incendio forestal de la anterior semana en Sama con consecuencias funestas y remarcar que el director tiene que ser un profesional apto, además de reunir las condiciones profesionales, con todos los conocimientos”, manifestó, el director y agregó que tiene que ser conocedor del lugar, hay varios ingresos muy accidentados y estratégicos, la zona es muy accidentada tiene que conocer toda la geografía.

“Lamentablemente no conocía y amarrado de manos no podía hacer nada, por muy buenas intenciones que tenía no ha podido organizar su equipo de guardaparques. La comisión de gestión para que pueda atacar inmediatamente al siniestro. Habría sido otra la situación si se controlaba inmediatamente y quien estaba bajo esa responsabilidad es el Sernap”, acotó Soruco en improvisada conferencia de prensa al precisar que el cambio fue impulsado por el dirigente de la Federación, Santos Valdez Baldivieso.

“Tengo conocimiento de que es ‘ahijado’ de Santos Valdez y bueno, esos son los resultados”, ironizó y al sonreírse aclaró que los dirigentes “no estamos para eso, para cuotear cargos, no somos agencia de empleos, eso es lo que ocurre”.

La central de campesinos de Cercado espera que ahora todos reaccionen y se coloque en este cargo personal que sí va trabajar por la zona, con perfil profesional, medioambiental, un biólogo, para atender toda la potencialidad de Sama.

El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene a su cargo el tema de las áreas protegidas, tiene que actuar de inmediato, “sino la Reserva de Sama va empezar a desaparecer y entonces de qué van a ganar estos cumpas”, volvió a ironizar.

El dirigente incluso reveló que las subcentrales campesinas del área de influencia de Sama, pidieron el cambio al sorprenderse con el cambio del anterior director, “no sabían qué había pasado ni sabían el motivo, ya habían enviado notas al Ministerio”.

Fernando Barral Zegarra

