Consejero afirma que sueldos en COSETT se llevan más de la mitad de sus ingresos

Los sueldos en general se llevan el 54,5% de los ingresos de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett, esta situación no responde a la realidad económica de la institución, los ejecutivos plantearon 30% de rebaja salarial y la respuesta fue una feroz movilización del sindicato y algunos trabajadores.

“La ejecutiva del sindicato gana cerca de 12 mil bolivianos, sin trabajar, y no está declarada en comisión. Hay cajeros con más de 11 mil, personal de servicio siete mil, ocho mil, da rabia y nosotros solo queremos corregir”, declaró el presidente, Juan Edgar Gutiérrez.

Cajeros en bancos y cooperativas ganan 2.500, en Cosett además tienen refrigerio y transporte aún sin ir a trabajar y cuando están en vacación, acotó al preguntarse quién gana con la crisis de la Cooperativa, la competencia como TIGO, mientras se va a la quiebra.

Consultado de cuánto gana un consejero, respondió que 3.800 bolivianos por mes, el gerente general cerca de 17 mil, otros sindicalizados ganan 14 mil y 16 mil sin ningún perfil profesional ni asumen ninguna responsabilidad, dijo al asegurar normalidad en Cosett.

Gutiérrez aseguró que no renunciará y no por aferrarse al cargo, sino en procura de una transición acordada, “piden nuestra renuncia, claro, no quieren que les toquemos esos intereses o estarán en consonancia con la competencia”.

Nuevo Sur

