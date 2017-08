Asambleistas cuestionan que el SERNAP sea dirigido por un político y no un técnico

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas Sernap, de la Reserva Biológica de Sama, a la cabeza de José Yucra Paredes, que ante el incendio ocurrido en la Cordillera, fue cuestionado por no lanzar la alerta del siniestro a tiempo; asambleístas departamentales de UDA, cuestionan que ese cargo sea politizado, ocupado por una persona que no reúne las competencias técnicas, ya que el mismo era gremial afín al MAS, lo que le valió ganar una diputación.

El asambleísta de Bermejo, por UDA, Daniel Carvajal, mostró su preocupación ante esta situación, debido que una persona sin experiencia, no puede ocupar un cargo técnico mediante designación política. “Recordemos que el actual Director, ha sido un dirigente, y ex Diputado por el Movimiento al Socialismo, no así una persona con experiencia profesional en temas de medio ambiente, o desastres naturales”.

Carvajal recordó que los directores que han presidido el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, siempre han sido técnicos calificados y no designado para brindar un cargo a una persona sólo por afinidad política. “Para este cargo se necesita gente con conocimiento en cómo cuidar el medio ambiente y prevenir desastres naturales”.

Por su parte, la asambleísta de UDA, María Elena Méndez, coincide que es irresponsable tener ese cargo tan técnico, a una persona que no tiene competencias en el área, sin tener conocimientos en las temáticas que involucra al Sernap. “La persona que desempeñe en ese cargo debe ser íntegramente ocupada en la materia, es decir con los estudios correspondiente”.

Manifestó también que este tipo de cargos, que siempre ha estado dirigido por profesionales. Debido a la condición técnica de la institución, hoy no puede verse politizado, considerando que el actual Director fue designado de manera política, sin tener los estudios correspondientes en temas ambientales.

Ese cargo tiene que ver con la protección del medio ambiente y la naturaleza

La Asambleísta dijo que el Gobierno se está equivocando con designar a un ex dirigente gremial y Diputado del Movimiento al Socialismo, en ese cargo. “Aquí en Tarija tenemos excelentes profesionales que pueden que ser más eficiente en este tipo de cargos, con los estudios y la experiencia correspondiente; que hubiera sido un gran aporte ante estas circunstancia que nos tocó pasar”, expresó Mendez.

Para finalizar, la asambleísta explicó que para ocupar este tipo de cargos se debe apelar a la vía institucional, es decir por concurso de méritos. “Hay que buscar gente que debido a sus méritos profesional, y que esté apta para desempeñar esos cargos (…) El Sernap no es cualquier institución política, sino un institución que sepa cuidar el medio ambiente”, finalizó.

