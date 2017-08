Productores avícolas dejaron de producir de 5 a 6 millones de kilos de pollo

En los últimos meses, por la crisis en el país, muchos productores salieron del ciclo productivo y se dejó de colocar en el mercado entre cinco y seis millones de pollos, la sobreoferta hizo caer el precio a niveles insostenibles.

“Se estima en Bolivia que dejaron de producir alrededor de cinco a seis millones de kilos de pollos por mes”, confirmó el presidente de los productores avícolas, Julio Ulloa Aguirre al añadir que los efectos se sentirán en unos tres meses.

Es probable que entonces el precio de la carne de pollo se incremente un poco por el descenso de la oferta de este producto, añadió al asegurar que por el momento hay un abastecimiento casi normal, esperan que esto tienda a normalizarse.

Se espera que quienes salieron del circuito productivo vuelvan a producir, ya que está pasando la cosecha de maíz y soya y los pronósticos para la cosecha son buenas, prosiguió el representante del sector en Tarija.

Actualmente los avicultores están vendiendo su producto entre 11 y 13 el kilo, aunque en algunos mercados llega a 13,50 y hasta 14 bolivianos, en el caso de Tarija, “los avicultores hemos pasado el margen de la pérdida”.

El ejecutivo recordó que el gobierno nacional fijó una banda de precios de 15 bolivianos el kilo, solamente para el eje central, los mercados del sur como Tarija, Potosí y Chuquisaca dependen de otras variables como el costo de las materias primas y el transporte.

Consultado cuánto podría costar el kilo de carne de pollo si se da un incremento en el precio, respondió que estima que no pasará los 15 bolivianos, este costo además está fijado por el gobierno como límite y que no puede sobrepasarse. “Tarija, a través de su Asociación, alguna vez ha planteado un costo diferencial en la carne de pollo por el costo de transporte y las materias primas; sin embargo, no logró ninguna respuesta”, admitió el productor.

Los productores avícolas en pasados meses, ante la caída del precio y la sobreoferta de carne de pollo, hablaron de exportar este tipo de producto, pero no pudieron concretar ninguna de las iniciativas que mencionaron.

El mercado de Tarija exige pollo del día eso hace que necesariamente el producto tenga que venderse a precios incluso demasiado bajos, se dijo cuando se pensaba en la posibilidad de exportación de este tipo de carne.

Fernando Barral Zegarra

