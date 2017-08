Intendencia recomienda cubrir alimentos que se expenden al aire libre

A consecuencia del voraz incendio en Sama, el intendente municipal, Nelson Ruiz, emitió una serie de recomendaciones a quienes venden y compran alimentos, expuestos al aire libre, debido a que el ambiente quedó contaminado por el incendio en Sama. “Nosotros hacemos los controles diarios en los puestos de venta, si bien se ha dado el siniestro en Sama se ha contaminado todo lo que es la provincia Cercado, pero nosotros mediante los controles recomendamos a los vendedores, a través de los inspectores, que los diferentes productos puedan estar refrigerados o bien cubiertos ese es el control que hacemos”; dijo.

En tal sentido, argumentó que en la calle Domingo Paz existen varios puestos abiertos, ya que el Mercado Central está distribuido en el lugar, en pequeñas casetas, en las que el pan, verdura, queso, tortas y demás están expuestos al aire libre; por lo cual, subrayó que se debe de tener mucho cuidado a la hora de manipularlos y venderlos. “Tenemos un montón de lugares abiertos, hay que tener mucho cuidado en ver el tema de proteger los alimentos, que por lo general no se lavan. Nosotros hemos visto que en el tema del pan tendrían que ponerle tul, ya que es un buen modo de protegerlo no solo ahora que pasó este desastre, sino también diariamente por toda la contaminación, ya sea por las movilidades, el polvo, caso contrario deben envolverlo con manteles. En torno a las verduras, ellos (los vendedores) les tiran agua a las verduras para que no se estén marchitando y además de eso se hace el desinfectado que tienen que hacer”, agregó la autoridad.

Asimismo, el intendente lamentó que muchos mercados están al aire libre, debido a las construcciones para las nuevas infraestructuras, como por ejemplo: el Mercado Bolívar, el Mercado Abaroa y el Mercado Central. “La población puede estar tranquila porque nosotros todos los días estamos en los mercados, cada mercado tiene un funcionario para poder hacer el recorrido y poder orientar a las personas, sobre todo a las vendedoras como también a quienes van a comprar, como ser las amas de casa. Si hay alguna anomalía pueden hacer la denuncia a cualquier oficina de los mercados”.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter