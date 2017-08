Abogado de familiares de la voluntaria fallecida apunta responsabilidad al Ministro de Defensa

El abogado Rafael Gómez Cossío, llamó principal sospechoso de la muerte de Barby Urzagaste, al ministro de Defensa, Reymi Ferreira Justiniano, pidió sea llamado para prestar declaración informativa sobre el sobrevuelo de un helicóptero que sería causante del deceso.

Urzagaste murió tras quemarse más del 85% de su cuerpo en el incendio forestal de la Reserva de Sama, cuando un helicóptero militar, sobrevolaba la zona y descendió tanto que reavivó el fuego afectando a un grupo de personas, entre quienes estaba la fallecida.

Varios videos que después se viralizaron por las redes sociales, muestran el descenso del helicóptero y el reavivamiento del fuego, las filmaciones además grabaron los gritos de la gente para que no desciende y la rabia y bronca, por desatar una inmensa llamarada.

ADHESIÓN

Gómez declaró “Vamos a adherirnos a la denuncia que ya hay en el Ministerio Público, pidiendo que se investigue qué helicóptero provocó el incendio, quién piloteaba, qué personas estaban a bordo, tener el itinerario y pericias para saber dónde ocurrió el hecho”.

El abogado agregó que empezaron a tomar testimonios sobre el hecho y quiénes fueron afectados por el fuego reavivado por el helicóptero, y precisar sobre todo el lugar, “nosotros tenemos un sospechoso, que sería el ministro de Defensa”.

“Vamos a pedir que esta persona sea convocada a esta causa y preste su declaración informativa, de esta manera determinar su grado de participación o no, para eximirlo de responsabilidad o iniciarle acción legal de manera formal”, advirtió Gómez.

Consultado si está confirmado que Urzagaste se quemó a consecuencia del reavivamiento del fuego por el helicóptero, el abogado contestó que “así es, es una verdad absoluta, irrefutable, ustedes han visto, los videos circulan en las redes sociales”.

Sostuvo “ese helicóptero pertenece a la Fuerza Aérea Boliviana FAB, ha prestado servicios de auxilio y a trabajado en apagar el incendio y dentro habían personas, no era a control remoto, queremos saber quién dio la orden de descender y avivar el fuego”. En ese lugar donde se reavivaron las llamas se encontraba la señora Urzagaste, junto a otras personas que no pudieron salir para salvarse y fueron alcanzadas por el fuego, “vamos a pedir justicia y si hay que procesar al ministro, lo vamos a hacer”.

Vamos a hacer que se convoque al ministro esperamos que no se escude en su condición de alta autoridad de Estado para evadir la justicia o peor aún, tratar de manipular la misma, insistió el abogado al confirmar que fue contratado por el viudo de Urzagaste, Alex Chino.

PRESUNCIONES

El abogado precisó que hay presunto delito de omisión de socorro, homicidio culposo y otros que derivaren de la investigación. Aseguró que recogen testimonios de gente que se quemó junto a Urzagaste para contrastar con lo que digan los involucrados.

Movilización por Urzagaste lloró y exigió justicia

Una movilización de familiares, amigos y vecinos de la voluntaria Barby Urzagaste de Chino, que perdió la vida en el incendio de Sama al tener el 85% de su cuerpo quemado, en medio de lágrimas, dolor y rabia, pidió justicia por la muerte de la mujer.

La madre de la muerta, Vicenta Urzagaste, declaró que dejó a cuatro hijos en la orfandad, el menor no tiene ahora quién le lleve al colegio. El primo hermano, Alberto Torres, en medio de llanto, dijo que exigen justicia, responsabilizó al helicóptero de reavivar el fuego. “Quién va devolver a mi prima”, declaró llorando.

La hermana, Modesta Urzagaste, también pidió justicia, para el grupo afectado, responsabilizó al piloto del helicóptero, “ella estaba bajando del cerro, de la nada apareció el helicóptero, el piloto que dé la cara”expresó.

El marchista Cristian Araoz declaró que la hélice del helicóptero avivó el fuego, existen muchos testigos, que se investigue esto, que no quede en la nada, que se investigue todo, la ayuda que llegó a quiénes entregaron, dónde está. “Necesitamos un helicóptero bombero, esto pasa todos los años, no es nuevo, hasta cuándo, cuánta plata hemos tenido por los hidrocarburos, dónde está esa plata, no tenemos ni un helicóptero, estamos hartos de los políticos figuretis, lo único que hacen es figuretear”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

