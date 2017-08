Ex presidenta cívica atribuye al MAS campaña de desprestigio del Comité Cívico

La past presidenta cívica, Patricia Galarza Alé, al decir que está acostumbrada a recibir ataques como los que se desataron el domingo por las redes sociales, precisó al Movimiento Al Socialismo MAS como responsable para empañar y desdibujar la imagen del Comité Cívico y su trabajo. “Son personas que pertenecen al MAS, le puedo dar el nombre de una de ellas Mónica, que trabaja en la ATT (Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte), que es parte del gobierno, lo que quieren es empañar la labor cívica que hizo con su pueblo”. Este desprestigio fue porque “su jefazo, don Evo Morales no nos ha donado una botella de agua, ese es el fondo del asunto y la única persona visible parada recibiendo la donación era Patricia Galarza, yo no he sido responsable de la entrega de alimento alguno”, afirmó.

La entregó a las damas cívicas, señora y señoritas que ayudaban, yo solamente coordinaba la recepción que se registró con firma de los donantes, mientras estuve en la puerta no recibimos un centavo en dinero, se pidió que compren pilas, linternas y sogas. “Había mucha cantidad de colirios, que es de lo que más reniegan, pero había con antibióticos, para otro fin, un entrega así debe ser con receta médica, esto les va dejar ciegos, no podíamos ser irresponsables y dar medicamento que no servía para el lavado de los ojos”, continuó la ex cívica.

Galarza respondió que no le interesan los ataques en su contra, sí le interesa que no desconozcan el trabajo que hizo la casa cívica junto a su pueblo, sin la ayuda de los gobernantes que gozan del dinero de Tarija y hacen obras en otras regiones. “Mientras Evo Morales zapateaba la chacarera, mi chacarera, que es de mi pueblo, Tarija se ardía, y que hizo el MAS, absolutamente nada, entonces sus militantes quieren desprestigiar el trabajo realizado, yo lo tomo así”, contestó la activista.

Galarza también dijo que estaba sentada en la puerta del Comité Cívico, la secretaria de don Lino Condori, no precisó el nombre, solamente agregó que lo hizo para desmerecer el trabajo del Comité Cívico y de todos los voluntarios que ayudaron a combatir el fuego.

Consultada si tiene la seguridad de que toda la ayuda se distribuirá entre quienes lo necesitan, respondió que es falso que se llevaron víveres, dejaron en el asilo de ancianos, en el hogar de niños en la plaza Sucre, “tenemos el recibo y las fotos”.

Al Regimiento “Padilla” llevaron “ingentes” cantidades de pan, leche y karpil, porque ya estaban por vencerse, tenemos más víveres y estamos haciendo canastones para su entrega a las comunidades afectadas, se distribuirá a las familias mediante sus autoridades.

Este lunes entregaron 240 sachets de agua, cada una con seis botellas de agua al municipio de San Lorenzo, la otra cantidad de agua que ustedes ven se distribuirá en Lazareto, San Pedro de Sola, Guerra Huayco, porque no tienen agua para tomar, prosiguió.

Fernando Barral Zegarra

