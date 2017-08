Director del SERNAP dice que no se puso en contacto con la Gobernación porque no sabía el número de otro funcionario que no sea el Gobernador

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas Sernap de la Reserva Biológica de Sama, negó que no haya alertado oportunamente a las autoridades del incendio que se registró el fin de semana, con consecuencias lamentables en lo social y ambiental.

El director del Sernap, José Yucra Paredes, aseguró que el miércoles por la tarde puso en conocimiento del comandante de la Policía, del alcalde de Cercado, el alcalde de San Lorenzo ya estaba en el lugar, fue el primero en percatarse.

Intentó comunicarse con el gobernador Adrián Oliva Alcázar; sin embargo, estaba en La Paz, recién retornó el jueves por la noche, dijo al admitir que no llamaron a ningún otro funcionario subalterno para alertarle del incendio forestal.

Reiteró que el Sernap solamente tiene siete guardaparques, que no pueden controlar un incendio como el que se dio, la noche del miércoles se controló el fuego, sin embargo, no pudieron matarlo, quedaron las brasas que no fueron apagadas por falta de agua.

La Reserva de Sama tiene una superficie 108 mil 500 hectáreas, de ellas fueron afectadas más de 10 mil, de ellas más del 90% están dentro la Reserva, dijo al asegurar que trabajarán en la restauración y reforestación de esta zona.

