Rector de la UAJMS evalúa su gestión

Hoy lunes, Javier Bladés vuelve a sus funciones como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” UAJMS, enfatizó que su gestión tuvo más pros que contras; es decir, más aspectos positivos que negativos.

Bladés dijo “el viernes 11 de agosto fue mi último día como rector de la Universidad, desde el lunes 14 ya vuelvo a mis funciones como decano de la Facultad de Humanidades. El Consejo Universitario ha decidido, que el actual vicerrector Carlos Kuncar sea a partir de este lunes el nuevo rector, y el vicerector interino ha recaído la función en el decano de la Facultad de Ciencias Económicas Y Financieras”.

Indicó que hay la posibilidad que el 18 de agosto, Kuncar renuncie a su cargo por lo que se tomaron las previsiones pertinentes y, de ser así, el nuevo rector sería el actual vicerrector, Delgado.

Al respecto, continuó “entonces el vicerrector sería el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, el ingeniero Línder Espinoza. De este modo tendríamos autoridades garantizadas para todo el proceso transitorio. Las elecciones para autoridades rectorales y facultativas están programadas para el 19 de septiembre. En este momento, todo el cronograma se está cumpliendo a normalidad sin ningún tipo de dificultad”.

En tal sentido, apuntó que el día miércoles fue publicada la convocatoria en un medio de circulación a nivel departamental y de igual forma está a disposición en las páginas web de la UAJMS. “Yo creo que lo que ha quedado de mi gestión son más los pros que contras. Hemos pacificado la universidad, que ha sido lo más importante, le hemos dado estabilidad económica, financiera y académica. Hemos logrado que las gestiones se desarrollen sin ningún perjuicio, en un momento dado se olvidaron de los conflictos, en algún momento mucha gente decía: ¿para qué vamos a hacer elecciones? El problema de nosotros siempre han sido las elecciones, puesto que nos polarizan, nos complican y generan la división”, expuso.

Asimismo, Bladeés acentuó que espera que en este proceso eleccionario la familia universitaria sea una y elija a un candidato, con pleno consenso, para rector y pueda manejar la casa superior de estudios como se debe. “En nuestra institución no solamente hay falencias, sino que hay grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos, que tiene nuestra nueva autoridad es mantener la unidad, paz y la tranquilidad que ha costado hacerla y profundizar la descentralización académica. Otro de los grandes desafíos es mantener la estabilidad financiera, no solamente son las deudas, es el presupuesto, pelear un presupuesto, porque la lucha por este con el gobierno no es fácil”, dijo.

Presupuesto

Cuando se le preguntó a Bladés cuál sería el presupuesto actual con el que queda la UAJMS, tras su gestión, subrayó que no quería hablar de cifras, a solicitud de la Conferencia Nacional de Universidades y del Ministerio le solicitaron que hasta que no culminen todas las negociaciones no expresar ninguna cifra. “Les aviso que la UAJMS ya ha firmado un preacuerdo con el gobierno, todos los procesos judiciales que hemos iniciado lo hemos hecho de manera institucional; entonces, el nuevo rector tiene que continuar con estos porque los hacemos como rectores y no como individuos particulares, espero que la nueva autoridad continúe hasta con las sentencias”, agregó.

Reformulación del Estatuto

Por su parte, el estudiante Paolo Martínez manifestó que considera que la gestión de Bladés fue regular, ya que tuvo varias inquietudes que podrían ayudar, de alguna manera, a la universidad como por ejemplo, el Consejo Ampliado que sin duda es importante para reformar el Estatuto. “Ha sido una muy buena iniciativa, en nuestro punto de vista, pero en donde se ha equivocado es en la falta de sociabilización de ese nuevo Estatuto y la forma dictatorial en la que se lo estaba haciendo; es decir, sin elegir delegados bajo voto y demás. El talón de `Aquíles` de la gestión de Javier Bladés, para que vaya de regular para abajo, fue justamente la FUL. Muchos hechos denunciados de corrupción hicieron que su gestión se empañe, como la movilidad que chocaron, falta de rendiciones de cuentas, la escandalosa entrada universitaria”, dijo.

Martínez señaló que a raíz de los aspectos mencionados, empezó a flaquear la gestión de Bladés estrictamente en el tema de su vinculación con la FUL. Puntualizó que como era interino necesitaba de ese aval, para continuar estando sujeto de la determinación del Consejo Universitario.

Prorroguismo

“Ahí se creó una especie de lazo muy fuerte, que perjudicó su gestión. Hay que reconocer que hizo varios convenios y demás, que han ido beneficiando a la UAJMS pero el otro punto que no le ayudó fue el de prorrogarse. El tema de los procesos tampoco lo ayudó, demandó de todo y nada, penalizo la protesta y eso no era bueno. Esperamos el rector Kuncar asuma con otra visión, no la de perseguir a estudiantes sino la de apoyarlos. Le daremos este lunes unas cartas para ver a qué dirección va apuntar, se necesita fiscalizar muchos documentos, ojalé que las cosas que Bladés no quiso aperturar, las haga Kuncar”, señaló Martínez.

María José Oliva Grimalt

