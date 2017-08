Noche de basquetbol en el coliseo Guadalquivir

Esta noche a partir de las siete de la noche en el coliseo Guadalquivir- Básquetbol se jugarán tres compromisos en la primera división del baloncesto tarijeño en su torneo oficial, para lo cual se dispuso dos compromisos en varones y uno solo en la categoría damas.

El presidente de la Asociación Tarijeña de Básquetbol, Juan Luis Coronado anunció que el comité técnico programó y aprobó en reunión de delgados y en coordinación con el Consejo Central del baloncesto tarijeño en Tarija capital los partidos a cumplirse esta noche de lunes en la cancha principal del coliseo “Guadalquivir- Básquetbol”, donde los partidos programados corresponden solo a la Primera de Honor de la división del baloncesto tarijeño tanto en damas como en varones.

Coronado a la vez indicó que los partidos correspondientes a la Primera de honor “A” categoría varones tendrá algo novedoso ya que algunos jugadores que disputaron la Libobasquet podrán reforzar a los equipos en un número de dos para jugar la instancia definitiva de campeonato por lo que el torneo oficial tendrá partidos muy atractivos y se espera el apoyo del público tarijeño amante del básquetbol para acompañar esta fase definitiva de campeonato”, mencionó.

Así también el responsable del baloncesto en Tarija indicó que los partidos oficiales de cada fin de semana en divisiones inferiores se suspendieron este pasado fin de semana por los siniestros del incendio que se sucedieron en el cerro de sama y sobre todo para precautelar la salud de los niños y jóvenes que tenían partidos oficiales programados y que se los postergó para el próximo fin de semana, resaltando que los jóvenes del básquetbol también estuvieron colaborando en los incendios que se dieron y por esta razón fundamental se postergaron los partidos en divisiones inferiores, aclaró.

PROGRAMACIÓN:

Lunes 14 de Agosto de 2017

Coliseo “Guadalquivir – Básquetbol”

Categoría Primera de Honor “A” – Varones

19:00 Olimpia Vs. Atenas

Categoría Primera de Honor “A” – Damas

20:00 Wild Cats Vs. Universitario

Primera de Honor “A” – Varones

21:00 U.C.B. Vs. Unpayu

ALBERTO CHÁVEZ

