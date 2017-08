Incendio de Sama cobró su tercera víctima además de 8.200 hectáreas 

El incendio forestal de la Reserva Biológica de Sama, que fue sofocado casi en su totalidad este domingo, se llevó a su tercera víctima, la señora, Barby Urgaste de Chino, al perder la vida tras estar en terapia intensiva en el Hospital Regional San Juan de Dios.

Se trata de una señora que tenía entre 75 y 80% de su cuerpo con quemaduras, es la tercer víctima del voraz incendio que destruyó gran parte de la Serranía de Sama, los primeros fallecidos fueron la cadete policial Nariete Condorcet y el comunario Luis Mendoza.

El fiscal del departamental, Gilberth Muñoz, indicó que el Ministerio Público espera un informe oficial sobre la muerte de una tercera víctima porque un helicóptero avivó unas llamas cuando ella estaba apagando el fuego, para poder iniciar las investigaciones, si corresponde.

Es una obligación de la dirección departamental de Bomberos y otras instituciones públicas informar si conocen de algún hecho que ocurrió mientras ellos actuaban, del mismo modo se espera información de otros testigos que estuvieron por la zona, sostuvo.

Por otra parte, el fallecimiento de la tercera víctima fue confirmado por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en conferencia de prensa junto a la ministra de Salud, Ariana Campero; de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez y la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva.

Ferreira agradeció a todas las instituciones nacionales e internacionales, que llegaron para combatir el fuego, pero especialmente a la ciudadanía tarijeña, a la gente, “una de las lecciones es la enorme capacidad de acción del pueblo”.

Hay una persona muerta hoy al medio día, lamentamos eso, nuestras sentidas condolencias, confirmó al informar que el presidente del país, Evo Morales Ayma, instruyó la reconstrucción de viviendas para los afectados y la rehabilitación de fuentes de agua.

Se confirmó la necesidad de rehabilitar tres viviendas afectadas, la limpieza de medio ambiente y la reforestación de las zonas afectadas por el incendio, el Ministerio de Medio Ambiente está viendo qué acciones se pueden asumir.

El Ministerio de Desarrollo Rural apoyará con forraje y semillas para la recuperación de las zonas afectadas, y en materia de salud el Ministerio de Salud está atendiendo y lo seguirá haciendo a quienes tiene problemas y secuelas por el problema del incendio.

La ministra de Salud informó la entrega de medicamentos a los afectados, aseguró que los medicamentos se quedarán en los centros de salud de las comunidades afectadas de manera de seguir atendiendo a los afectados.

Por instrucción del presidente se hará un comité de reconstrucción integrado por cuatro ministerios para atender todas las áreas, dijo al precisar que el 99% de la zona afectada es de la primera Sección de la provincia Méndez.

La reforestación y la atención de la salud es la prioridad como la limpieza de la salud con el municipio de San Lorenzo, de Cercado como la gobernación, dijo el ministro Ferreira en la larga conferencia de prensa en la IV Brigada Aérea.

Ferreira calificó de injusto ataques a Evo

El ministro de Defensa calificó de injustos los ataques al mandatario de los bolivianos, Evo Morales Ayma, por las redes sociales de que mientras la Serranía de Sama se consumía por el fuego él estaba en otra cosa en el Gran Chaco.

“Es muy injusto”, dijo al remarcar que no hubo la declaratoria correspondiente de emergencia desde el primer momento; sin embargo, en cuanto el primer mandatario fue informado del incendio instruyó la toma de acciones y todos ya estuvieron en apronte.

Asimismo, dijo que se investigará la versión de que un helicóptero en lugar de ayudar a apagar el incendio reavivó el fuego al descender demasiado, siendo esta la causa de la quemazón que sufrió una mujer, que precisamente murió al medio día de este domingo.

El ministro dijo que se mostraron imágenes, por las redes sociales del helicóptero en Guerrahuayco; sin embargo, la víctima sería de Lazareto, de todas maneras se investigará a profundidad el tema y si hay responsabilidades, cualquiera sea, se establecerá.

La autoridad lamentó la politización del incendio, especialmente por las redes sociales, remarcó que el Mandatario estuvo en cinco lugares el mismo día del incendio, sin embargo, cuatro ministros estuvieron en Tarija coordinando acciones contra el incendio.

Incendio quemó 8.200 hectáreas

Según la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, el incendio forestal del último fin de semana afectó 8.200 hectáreas, estimativamente, hubo laderas que se quemaron y otras no, proseguía la labor de evaluación para tener mayor precisión.

Al decir que no es momento de buscar culpables, sino de mirar adelante y asumir acciones para resolver superar los problemas, “vamos por la vía de la esperanza, vamos a encarar la reconstrucción y apoyarnos en los miles de voluntarios”.

Sostuvo “estamos saliendo de una desgracia, debemos de comenzar a pensar con esperanza, porque el trabajo para apagar el incendio fue inmenso, el trabajo de reconstrucción tiene que ser conjunto como hemos venido haciendo hasta hoy día”.

La viceministra aseguró que las fuentes de agua y acuíferos no fueron afectados grandemente, por tanto la toma de agua de El Rincón de la Vitoria, como la recarga de acuíferos, que son parte del suministro a Tarija, están en funcionamiento.

Pienso yo que no es momento de pensar si hubo o no el equipo, sino de pensar qué vamos a hacer, sostuvo la viceministra, al asegurar que las capacidades de respuesta fueron ampliamente demostradas, lo que hace 10 años no se tenía.

