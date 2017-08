UAJMS firma convenio con el Centro Eclesial de Documentación

En el transcurso de la mañana de ayer, el rector subrogante de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UAJMS, Javier Bladés firmó un importante convenio con el Centro Eclesial de Documentación CED para la cooperación de intercambio de información en pro de los docentes y estudiantes. Lo hizo como una de sus últimas actividades en su gestión.

Este convenio tiene entre los antecedentes, que ambas instituciones comparten objetivos comunes o complementarios en áreas de investigación histórica y de ciencia social; por tanto, esta colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. El objetivo del convenio se basa en que el CED realizará talleres y cursos de formación, que contarán con el aval académico de la UAJMS.

El Centro Eclesial de Documentación colaborará con la UAJMS en la formación en el área de investigación de los docentes y alumnos, ambas instancias realizarán proyectos de investigación de manera conjunta en el marco de la ruta franciscana internacional. Se pretende establecer una alianza estratégica para generar contenidos relacionados a las ciencias sociales y estética misional, traducción de textos de investigación del centro eclesial en inglés y francés. “Sabemos que la orden franciscana está presente en Tarija desde 1606 y entre 1755 y 1918 ha sido un colegio de misioneros, el colegio más importante de formación y de acción misionera en lo que ha sido la audiencia de Charcas y el Sur de Bolivia; entonces, el convento de Tarija tiene toda la herencia documental, literaria y arquitectónica. Para este gran desafío, que es la ruta franciscana, el convento a través del Centro Eclesial compromete las acciones y todas las posibilidades académicas para generar contenidos a esta ruta, y trabajar con equipos de investigación para construir y estudiar el contenido que pueda ser el aporte de Tarija para dicha ruta”, dijo el director de Investigación del CED, Manuel Gómez.

Apuntó que el CED es una institución fundada por el padre Lorenzo Calzavarini el año 1994, que ha buscado academizar el tema franciscano y establecer el estudio de todas las fuentes documentales del convento franciscano.

“Para mí una alegría enorme estar aquí en el último día de mi gestión y firmar uno de los convenios más importantes que he firmado en todos estos dos años, que he estado de rector. Yo creo que este Centro es uno de los orgullos más grandes que tiene, por qué no decirlo, Bolivia. Veo que está sin conocerse todavía el potencial que tiene este Centro, no solamente que alberga la información más importante de los últimos siglos de la historia de Tarija, Bolivia y lo que es la misión franciscana en el mundo, alberga documentos magistrales e invaluables que no están en otros lados”, puntualizó Bladés.

Resaltó la majestuosidad que representa a dicho Centro, puesto que no solamente tiene documentos de alta importancia, sino que también está caracterizado por el museo, con la parte pictórica de la historia, en sí tanto eclesial como misional, y la unión de la colonia de lo que ha sido Tarija. “Que la UAJMS firme un convenio con un Centro de esta naturaleza es más que necesario y urgente, no tenemos Carreras que estén muy ligadas pero eso no quiere decir que la Universidad se desprenda de una realidad fundamental que es la historia, una universidad que no tenga un trabajo de investigación sobre su pueblo no es una universidad que esté cumpliendo su rol. Nosotros creemos que este es un paso fundamental para que este sea un espacio no solamente para que la Universidad pueda hacer el trabajo de investigación, también de extensión y fundamentalmente nosotros, que estamos impulsando el tema de las maestrías y doctorados, este es el espacio para que pueda la gente, que quiera trabajar en el área social, y hacer verdaderas tesis doctorales”, expresó el rector.

Para finalizar, Bladés aseveró que espera, los colegas que continuarán con el trabajo de rectorado en la UAJMS sigan con este trabajo y no lo dejen ahí. Subrayó que el mismo volverá a la decanatura pero desde esta continuará impulsando dicho convenio.

María José Oliva Grimalt

