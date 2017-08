Según concejal, multa de la AE a SETAR todavía se puede impugnar

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE aclaró que sancionó a Servicios Eléctricos de Tarija SETAR con Bs 869.261,09, notificada con Resolución 116/2017, por corte de suministro el 24 de agosto de 2016, que afectó a más de 13.000 consumidores de Tarija.

El 24 de agosto de 2016, a horas 08.09, cuando personal de SETAR realizaba operaciones en el banco de capacitores del alimentador “El Centro”, se produjo el corte, la falla no fue aislada en primera instancia por los interruptores cercanos al evento, motivando la salida del transformador por la operación de su propia protección.

Este hecho muestra la responsabilidad de SETAR en la falla, pues no garantizó la coordinación de sus protecciones, evitando que el efecto de la falla se propague hasta el transformador.

La carga del transformador desconectado, fue transferida a un segundo transformador instalado en paralelo en la Subestación Villa Avaroa, éste por la sobrecarga se desconectó provocando la salida de los alimentadores La Pampa, El Centro, El Molino y Las Panosas en la subestación Villa Avaroa.

SETAR como operador del sistema y conocedor de la capacidad de los transformadores tuvo 15 minutos para la toma de acciones que eviten el colapso de todos los alimentadores en dicha subestación, la inacción provocó que la falla afecte una mayor carga y por tanto un mayor número de consumidores.

La AE dentro de sus funciones de control y fiscalización inició la investigación sancionatoria del evento, a la conclusión se trasladaron cargos contra SETAR, los cuales fueron respondidos por esta empresa que busco los descargos correspondientes.

Sin embargo, fue objeto de observación por la AE el hecho de que tal respuesta no hubiese sido realizada por el Representante Legal, debidamente acreditado ante este ente regulador, requisito indispensable según lo establecido en la normativa legal vigente, por lo que los descargos al no contar con la validez requerida no fueron considerados y se ratificaron los cargos imputados.

El distribuidor incumplió la Norma Operativa al no asegurar el correcto funcionamiento de su sistema de protecciones. Asimismo, actuó con falta de atención y olvido de precauciones, no tomó una acción preventiva, posterior a la desconexión del primer transformador, con la finalidad de evitar la desconexión de todos los alimentadores conectados.

Las sanciones impuestas a las empresas del sector eléctrico en Bolivia, deben ser cubiertas con las utilidades generadas por concepto de venta de electricidad, en ningún caso el importe puede ser transferido a los consumidores finales o afectar las inversiones comprometidas por el distribuidor y reconocidas en su plan de inversiones.

Este hecho es verificado por la AE en el control de la facturación mensual a la empresa, cualquier cargo adicional puede motivar el inicio de un proceso sancionatorio en su contra.

Resolución todavía puede impugnarse

El asambleísta César Mentasti Padilla, declaró que la Resolución de la AE, que multa a Setar con más de 800 mil bolivianos, aún puede impugnarse todavía no fue colgada en su portal de publicaciones, por lo menos no se vio hasta el miércoles.

Si le comunicaron a Setar que se publicará esta Resolución este fin de semana, la ley establece que hay un plazo de diez días para impugnarla, explicó al pedir a los ejecutivos de Setar asumir acciones para evitar más perjuicios a Setar. “Toda norma entra en vigencia a partir de su publicación, en el caso de leyes en la Gaceta oficial, y en el caso de una autoridad específica en el portal web de dicha autoridad”, sostuvo el legislador al indicar que están dentro el plazo para impugnarla.

“Sin embargo, lo importante es no afectar al usuario final en el pago, cualquier Resolución en contra de la empresa tiene que ser objetada y representada, sostuvo al indicar que la Asamblea Legislativa Departamental llamó a Setar y todas las autoridades del área a una audiencia pública”, finalizó el concejal.

