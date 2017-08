Pinturas de “chunchos” en la casa de Isaac Attie cuasan controversias

El Gobierno Municipal de Cercado procedió a realizar el pintado de unos pequeños chunchos en las calaminas del frontis de la casa de Isaac Attie. Esta iniciativa surgió a raíz de una solicitud de parte de la asociación de Chunchos, quienes pedían retiro de estas chapas porque las consideraban un peligro para los promesantes, que año tras año circulan por el lugar.

Cientos de promesantes bajan con fe y devoción desde la iglesia San Roque, rumbo a la calle General Trigo donde actualmente se pueden evidenciar los chunchos pintados en la calaminas de la casa de Isaac Attie, tomando en cuenta que la misma fue declarada como patrimonio cultural y representa un valor importante para todos los tarijeños. “Es todo lo contrario, es decir estas chapas o este cierre perimetral tiene el objetivo de resguardar la seguridad, de alguna manera, de los transeúntes. Lo que sí, es que el estado actual de estas chapas estaba muy mal, con afiches y demás, y nosotros no podemos hacer el retiro de este cierre perimetral porque es una orden de la juez”, dijo el arquitecto Marco Argote, jefe de la Unidad de Patrimonio del municipio.

En este sentido, apuntó que lo que se intentó es hacer que ese cerramiento se integre a las fiestas de esta época tan tradicional de Tarija, como lo es la gran fiesta de San Roque, resaltó que este accionar generó bastante repercusión y controversia en la población. “La población siempre critica lo que desconoce, pero vale aclarar que lo que estamos haciendo en este momento no tiene nada que ver con lo que se pretende hacer con la casa. Este trabajo es netamente para mostrar un poco la imagen urbana del sector, pero no significa obviamente una solución estructural para evitar que la casa caiga. Como municipio tenemos otros proyectos más grandes para la casa en función de que se pueda recuperar y se la pueda mantener”, expresó.

En tal sentido, recordó que la casa de Isaac Attie fue declarada como patrimonio cultural, por lo que desde el momento en que la casa empezó a colapsar el municipio realizó diferentes trabajos para evitar que colapse definitivamente. “Hemos desarrollado un proyecto estructural para estabilizar los muros perimetrales; sin embargo, no lo podemos ejecutar porque es un bien privado. Entonces el municipio tiene ahí una línea como límite entre lo que puede y no hacer, hemos intentado acercarnos a la familia para que ellos puedan dar su contraparte o por lo menos puedan pronunciarse para informar que tienen pensado hacer con la casa, pero no hemos tenido suerte uno de los hijos vive en Argentina y es muy difícil contactarse”, argumentó y agregó que la casa se encuentra desocupada hace muchos años, es decir abandonada; sin embargo, recalcó que los impuestos de la misma fueron cancelados hasta el año pasado enfatizando que si bien la casa estaba descuidada desde hace unos siete años aproximadamente, alguien se encargó de pagar los impuestos.

“Inicialmente queríamos ir por ese medio para hacer la expropiación más rápida, pero cuando nos dimos cuenta de que los impuestos estaban al día, evidentemente la intención era otra, quizá la familia tiene otro fin con la casa. Para evitar que pretendan derribarla y crear una nueva infraestructura en el lugar intentamos acercarnos con alternativas para proponerles alternativas, para que la casa como está todavía se mantenga y que el propietario pueda hacer un proyecto nuevo en su interior”, continuó.

Argote, subrayó que tras no poder contactarse ni llegar a nada positivo con la familia, se creó la Ley de Patrimonio y se tiene pensado formular otra ley en caso de que los propietarios decidan demolerla, esta ley los obligaría a reconstruirla tal cual. “Ojalá no suceda eso y para evitar que suceda, el alcalde nos ha pedido que ya iniciemos el trámite de expropiación que es un proceso legal, que asume el municipio generando una ley de expropiación, determinando un avalúo para explicar el monto del predio y a partir de eso se van haciendo las notificaciones, para llegar a un acuerdo con el propietario para ver si está de acuerdo con el monto, es la única forma de hacer algo por la casa”. dijo.

En el caso de los promesantes indicó que se emitió un informe a dicha asociación, manifestándoles la imposibilidad de hacer el retiro de estas chapas; tomando en cuenta la orden judicial y destacó que lo que se pretende es que estas chapas se integren a esta fiesta. “Esperemos que ellos entiendan porque sabemos que, el año pasado, los promesantes también pasaron por la General Trigo y no pasó ningún accidente. No se tiene un estimado de cuántos promesantes pasarán, ya que son cientos pero nosotros el día martes cuando salgan todos los chunchos haremos una política de seguridad para evitar que la gente siga a los promesantes en esta zona chocando o moviendo las calaminas”, señaló.

Asimismo, informó al NUEVO SUR de otra casa, la cual fue designada como patrimonio cultural, con la cual también existen una serie de problemáticas, es la casa que está al lado de Don Nilo Soruco ubicada en la calle Corrado esquina Ballivián. “Esta casa pertenece a la familia Justiniano, la familia no ha mostrado predisposición para rescatar lo que queda de la casa. Hemos hecho llegar varias notas, pidiéndoles que puedan hacer intervenciones para evitar que la casa caiga pero no hemos recibido una respuesta favorable, es la misma situación que la casa de Isaac Attie, está abandonada y presumo que los impuestos están al día porque la familia vive aquí”, expresó.

Aclaró a la población tarijeña, que la casa de Soruco no es toda la que se puede ver; es decir, la que está en la esquina de la Ballivián y Corrado más la del lado, porque si uno se aproxima al lugar hay otra parte que está refaccionada y esa parte es la que la hija de Soruco hizo arreglar. “La casa antes era un colegio y este colegio tenía una unidad en toda su fachada, y en algún momento ha sido rematada por el banco; entonces, en ese momento fue fraccionada, en ese momento la familia Soruco se adjudica una parte y la familia Justiniano se adjudica otra”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

