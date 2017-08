Gobernación debe a empresarios Bs. 550 millones

La Cámara Departamental de la Construcción Cadeco, estima que la Gobernación les adeuda, en base a planillas presentadas, unos 550 millones de bolivianos por obras ejecutadas en el Departamento o en ejecución; sin embargo, no tienen precisiones.

“Teníamos en planillas presentadas y que han sido consensuadas en su momento con la Gobernación, unos 550 millones de bolivianos, sabemos que algunas empresas han entrado en otro tipo de trámite”, declaró el presidente de Cadeco, Marcelo Romero Llanos.

El empresario se refirió a las empresas que lograron acuerdos con la Gobernación para seguir ejecutando obras con su financiamiento mediante la banca privada, incluyendo a estas constructoras es necesario efectuar algunos ajustes y precisar la deuda. “Para no tirar números que después no sean reales y salgan a decir que nosotros mentimos, nosotros pedimos que ellos, que son los que dominan con claridad las cifras nos digan con claridad los números no hay por qué ocultarlos”, enfatizó.

La información precisa serviría incluso para conocimiento de las autoridades nacionales y lograr su cooperación para resolver el problema de la deuda, que afecta con mayor fuerza a las empresas constructoras que ejecutaron obras para la Gobernación y subgobernaciones.

Sobre el anuncio presidencial del 6 de agosto, de un fondo crediticio para gobernaciones y alcaldías, respondió que es algo favorable y positivo, aunque se debe dejar en claro que en Tarija no siempre se dan los pasos al ritmo que va el país. “Cuando el gobierno nacional decide tomar una acción recién nos queremos prender, en cambio otros departamentos ya están prendidos y saben cuánto les va tocar, ya han estado trabajando, nosotros estuvimos reunidos con el Ministerio de Planificación”, reveló.

En esa reunión supieron que se tienen definidos montos, decisiones asumidos; sin embargo, en el caso de Tarija no hay esa posibilidad, de que el Departamento se desarrolle y salga de esta crisis que la rezaga en comparación al resto del país.“hoy día veía una noticia de que el Departamento con mayor crecimiento económico es Potosí, qué tal, el último dato, eso nos llama la atención, nos golpea a nosotros, porque tenemos que ser críticos al momento de tomar una decisión. Parecería que el Departamento es lo último en la lista de las autoridades y lo primero son los intereses políticos, eso es lo que a nosotros nos duele”, remarcó al indicar que el gobierno habría ofrecido tres mil 100 millones de bolivianos para créditos”, cuestionó.

Caincotar convocó a encuentro empresarial

Caincotar (Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Tarija) convocó conjuntamente la Federación del sector al Tercer Encuentro empresarial para el 29 de agosto, donde se analizará la situación de crisis que vive Tarija y las alternativas de salida.

Nuestros consultores presentarán la situación económica social del departamento con datos actualizados, lo que fue la economía, lo que es y lo que podría ser más allá, confirmó el presidente de Caincotar, Víctor Fernández.

Los empresarios esperan, con el concurso de las autoridades, revertir el mal momento que vive Tarija, incluyendo al gobierno nacional porque en este momento no se ejecutan obras significativas para dinamizar la economía del Departamento. “La situación económica del Departamento, tras siete meses del presente año, no está bien, las informaciones son de dominio público de que el 4,2% de la población tarijeña vive en extrema pobreza, eso ya es llamativo, “y nosotros no hacemos política”, sostuvo.

El encuentro anunciado busca consolidar al empresariado como entidad comprometida con el desarrollo, con planteamientos sólidos de solución a la difícil situación económica que atraviesa la región, de acuerdo a otros directivos.

Fernando Barral Zegarra

