FECOTEL no puede solucionar lío en COSETT y el conflicto continúa

La llegada de personeros de Fecotel (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones) no resolvió el conflicto de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Cosett, que se prolonga 11 días y mientras los trabajadores siguen presionando, los ejecutivos reiteraron que no renunciarán.

Hasta el cierre de la presente edición, la reunión de Fecotel con algunos socios de Cosett proseguía mientras se generalizaba el rumor de que los trabajadores, que están apostados en el ingreso de la Cooperativa, retendrían a los miembros de Fecotel hasta que resuelvan el problema.

La dirigente sindical, Rosario Colquechambi, cuando aún se desarrollaba la reunión de los trabajadores, tras el frustrado encuentro con Fecotel, declaró que no hubo solución y que la llegada de los miembros de la entidad nacional no tuvo resultados.

Volvió a asegurar que la huelga de hambre se masificará mientras no renuncien los ejecutivos y consejeros para que Cosett tenga un nuevo rumbo, “fuera los corruptos”, gritó a voz en cuello al inicio de una marcha al medio día, sin precisar nombres.

Ante insistencia de este diario de cuáles son los nombres de estos “corruptos”, respondió: “ustedes los conocen”. Vehemente y hasta enardecida gritó a través de la amplificación móvil, y encabezó una marcha seguida por los demás trabajadores.

CONSEJERO

El presidente del Consejo de Administración de Cosett, Juan Edgar Gutiérrez, informó que en la reunión con Fecotel pusieron a conocimiento las irregularidades en que incurre el sindicato de trabajadores, con graves consecuencias para Cosett.

Al decir que hay rumores de que los trabajadores tomarán de rehenes a los miembros de Cosett, el consejero reiteró que no renunciará a su cargo, si su alejamiento como del resto de consejeros sería la solución, lo haría.“La solución no pasa por eso, la solución es reducir los sueldos y todos los beneficios tan enormes que tienen los trabajadores de la Cooperativa, que no se resolverá con nuestra renuncia”, manifestó el consejero abogado.

Los consejeros estarán hasta donde tengan que estar como lo pidieron el Comité Cívico, la federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve y toda la institucionalidad tarijeña, que ha entendido quién está en lo legal y lo ilegal, argumentó al remarcar que no hay motivo para ninguna renuncia.

Los ejecutivos propusieron una reducción de salarios en 30% ya que del total de los ingresos 52% se va en planilla salarial, los trabajadores respondieron que aceptan la reducción a condición de que renuncien ejecutivos y consejeros.

Fernando Barral Zegarra

