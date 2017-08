Denuncian injerencia del MAS en elecciones de la COD

Este miércoles por la mañana se dio inicio al Congreso de la Central Obrera Departamental COD donde debaten la problemática sindical, departamental y nacional, se definirá la posición política que tendrá el nuevo Comité Ejecutivo, informó el dirigente saliente Edwin Orgaz.

Se estima la participación de 300 delegados de las más de 30 organizaciones afiliadas, quienes al final elegirán a la nueva dirigencia, no hay posibilidad de reelección de Rubén Ramallo Ortiz; sin embargo, el congreso es magno y puede tomar sus decisiones. “El congreso es magno, en ese sentido, todos y cada uno de los delegados puede ser candidato”, admitió al reconocer que hay versiones de intento de toma de la COD por el gobierno del Movimiento Al Socialismo MAS cuyos operadores políticos llegaron en pasados días.

“Son situaciones que no se pueden comprobar; sin embargo, consideramos que existe bastante madurez entre los trabajadores que no pueden sacrificar lo sindical por unas prebendas, hay la madurez suficiente como para no equivocarse en la elección”, reflexionó.

Nuevo Sur

