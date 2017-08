Pacto Fiscal ingresará en su fase más importante

El proceso de definición de un nuevo pacto fiscal en el país, está por ingresar a la etapa quinta, considerada la más importante porque es donde se definirá si hay o no nueva redistribución de recursos en el país.

La información es del delegado en Tarija, el economista Gabriel Gaite Úzqueda, en entrevista con este diario, donde además reiteró la propuesta que hizo Tarija de un nuevo pacto fiscal para redistribuir de mejor manera los recursos de la coparticipación tributaria.

NUEVO SUR (N.S.): ¿En qué situación se encuentra todo este proceso de nuevo pacto fiscal en el país?

GABRIEL GAITE (G.G.): Bueno, hay varias etapas, se han cumplido tres, hay una cuarta que es la elaboración de normas que facilite y agilice la gestión de las gobernaciones y municipios, y se está entrando a la quinta etapa que es la más importante, hacer un diagnóstico de los recursos disponibles en el país y cómo se debe usar. Eso implica también que si se va hacer una redistribución tendría que hacerse en esta etapa, eso supone que esto se acabará en agosto septiembre, se acaba todo el proceso de pacto fiscal.

N. S: ¿Está ingresándose a esta última etapa?

G. G: Sí, ya están convocadas las reuniones, se están reuniendo, están ajustando datos, haciendo resúmenes, todavía está en proceso, que es la etapa más importante.

N.S.: ¿En esta etapa se va dar a conocer la posición de Tarija al gobierno y a todo el país?

G.G.: Así es, o sea, la propuesta de Tarija que ha sido consensuada con las instituciones se va presentar como una propuesta más, seguramente todos los departamentos van a presentar propuestas, se va sistematizar todo eso y se sacarán conclusiones, siempre hay la incertidumbre si va haber o no una asignación mayor a las gobernaciones y municipios.

N.S.: Reitérenos cuál es la posición de Tarija en términos generales, por favor.

G.G.: Bueno, haciéndolo simple, porque es bastante compleja la propuesta, pero que todos los impuestos nacionales IVA (Impuesto al Valor Agregado), ITE (Impuesto a las Transacciones Económicas), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), etc., de los que el 75% asume el gobierno y 25% va a municipios y universidades. El 20% municipios y 5% universidades (estatales). (Actualmente las gobernaciones no reciben ningún monto). La idea es que se redistribuya un poco mejor eso en favor de los departamentos. El gobierno se quedaría con 50%, el otro 50% tendría que distribuirse entre municipios, gobernaciones y universidades. También forma parte de la propuesta de que las regalías (por hidrocarburos) no tienen que tocarse ni tampoco el IDH, hay otros elementos más, pero eso es lo central.

N.S.: De este 75% de coparticipación que maneja el gobierno ¿llega algún monto a Tarija?

G.G.: No, llega del 25%, este 25% de la recaudación nacional de tributos se distribuye 20% para municipios y 5% para universidades, de acuerdo al número de habitantes de cada departamento; entonces, Tarija alrededor de 5%, entonces a todos los municipios de Tarija les asignan el 5% de esa recaudación tributaria.

N.S.: Ustedes como representantes de Tarija, ¿han conocido la posición y el planteamiento de algún otro departamento, si hay relación o afinidad con Tarija?

G.G.: El que más se aproxima es Santa Cruz, La Paz tira para que los fondos se redistribuyan en función de la población. Quiere mayores asignaciones, creo que cada departamento va tener su propuesta en cuanto a sus intereses, nosotros hemos tratado de lograr una propuesta equilibrada que conjugue criterios de pobreza, de población de manera equitativa, son tres criterios para distribuir si hubiera ingresos excedentarios.

Fernando Barral Zegarra

