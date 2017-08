AE multa a SETAR por más de Bs. 800 mil por no haber nombrado representante legal

La Autoridad de Electricidad AE multó a Servicios Eléctricos de Tarija Setar con un monto de 869 mil 261 bolivianos porque el Directorio no dio poder al gerente y la empresa tenga un representante legal, los documentos de la entidad reguladora tiene fechas de enero y febrero de 2017.“Sancionar a Servicios Eléctricos de Tarija Setar sistema central, con el importe de Bs 869.261”, destaca la determinación de la AE en el documento que llegó a esta redacción y que está firmado por el director ejecutivo, Richard Alcócer Garnica.

“Setar no acreditó a su representante legal dentro el plazo otorgado, por lo que la respuesta a los cargos formulados mediante Auto No 103/2017 de 20 de enero de 2017 no puede ser considerada”, destaca otra parte de los documentos de la AE.

“Corresponde ratificar los mismos y declarar probada la comisión de las infracciones tipificadas en los incisos b) y ad) del artículo 22 del RIS (Reglamento de Infracciones y Sanciones”, prosigue la parte de las conclusiones de la Resolución de la AE.

La AE basa su Resolución en leyes, un artículo de una de ellas menciona que “toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado”.

“El representante o mandatario deberá exhibir poder notariado por todas las actuaciones administrativas”, prosigue el documento arguyendo que la doctrina indica que una persona se obliga a obrar por cuenta de otra y rendir cuenta de cuantos actos haya realizado”.

En el derecho usual se tiene como la representación jurídica que se materializará a través de un poder general o especial, el representante por ley debe adjuntar testimonio notariado u otro documento legal que demuestre su designación por autoridad competente, añade.

Esta autoridad competente evidencia su legitimación activa, caso contrario su solicitud o pretensión incurre en observación e invalidez por ausencia de delegación legal para responder, argumenta la AE al citar una diversidad de leyes, decretos y otras normas.

La síntesis resolutiva de la AE añade, “declarar probada la comisión de las infracciones tipificadas en los incisos b) y adjuntos del artículo 22 del reglamento de infracciones y sanciones, destaca el documento conocido en las últimas horas.

Son varias las sanciones dispuestas por la AE en contra de Setar, muchas de ellas por cortes intempestivos en el suministro eléctrico o infracciones en la administración de la empresa cuyos problemas no se resuelven.

Directorio representó Resolución y aclaró que sea por no haber dado poder

El Directorio de Servicios eléctricos de Tarija Setar representó la Resolución de la AE (Autoridad de Electricidad) con la cual multa a esta empresa con 869.261 bolivianos; además negó que sea por o haber otorgado poder al gerente de entonces, entre enero y febrero de este año.

El presidente del Directorio, Franz Arandia Prada, declaró que la multa no es por no haber otorgado poder al gerente, sino por un corte en el suministro en agosto del año pasado, aunque no atribuible a Setar, sino ENDE la proveedora de energía.

Por esa situación es que se representa la Resolución llegada la anterior semana, “no es por el poder, en ese tiempo estaba el señor Lema (como gerente de Setar) le dimos el poder y él no lo aceptó”, aclaró Arandia al insistir que hicieron la representación ante la AE.

De acuerdo con Arandia la resolución de la AE es por un corte en el suministro el seis de agosto de 2016, “estamos haciendo la representación para que esa multa no prospere, el corte fue general en toda la ciudad, pero no atribuible a Setar”, insistió.

Fernando Barral Zegarra

