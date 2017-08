Observatorio Astronómico de Santa Ana vuelve a la normalidad

El Observatorio Astronómico Nacional, venía atravesando una situación crítica en el aspecto económico y social, pese a tener un presupuesto asignado y registrado en los POA’s y Presupuestos de la Gobernación del Departamento de Tarija correspondientes a las gestiones 2016 y 2017 , lamentablemente estos recursos no fueron transferidos a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho que es la encargada de administrar los mismos, para funcionamiento y mantenimiento del Observatorio Astronómico, al no tener estos recursos disponibles el personal no recibió salarios y decidieron suspender la atención de visitas como medida de presión.

Salarios atrasados

El personal recibió el salario de junio, gracias a gestiones realizadas ante las autoridades superiores y de finanzas de la UAJMS y con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de nuestra casa superior de estudios. Sin embargo, ese hecho no solucionaba el problema de iliquidez que tiene el Observatorio, ya que se arrastran deudas y proyectos demorados.

Solución

Después de la firma de un convenio el 20 de julio entre La Gobernación del Departamento de Tarija y la UAJMS, por sus principales autoridades Dr. Adrián Oliva y Lic. Javier Bladés, permitirá la transferencia de recursos para el funcionamiento y mantenimiento del Observatorio Astronómico Nacional.

Los recursos del presupuesto fueron transferidos la mañana del 3 de agosto del presente, por lo que todas las actividades en los campos de la investigación, difusión y apoyo al turismo retornaron a la normalidad.

Atención a visitas

La atención al público se reinició a partir del lunes 24 de julio en los horarios habituales de los lunes, martes, jueves y viernes de 19:00 a 22:00 hrs.

Agradecimiento

La difusión del conflicto a través de los medios de comunicación y las redes sociales, fue muy importante para socializar y solucionar el problema económico del Observatorio Astronómico, el apoyo a estas justas demandas de la institución se plasmaron en notas de prensa y entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales, columnas de opinión en medios escritos, mensajes en las redes sociales, campañas de apoyo de organizaciones cívicas, culturales y científicas locales y nacionales, así como la palabra de la gente de la calle que se solidarizaron con nuestra institución.

