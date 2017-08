Mensaje presidencial provoca reacciones encontradas

El mensaje presidencial de Evo Morales Ayma, por el 6 de agosto, Día del nacimiento de Bolivia, desató contradicciones entre políticos de oposición y oficialismo, los primeros criticaron por el país en crisis y los segundos destacaron, niegan la crisis.

El asambleísta de Camino al Cambio, Mauricio Lea Plaza Peláez, expresó que Morales tiene acostumbrados a un tipo de mensajes que muestran una realidad económica y política, que no refleja lo que está sucediendo en el país, se hablan de grandes cifras, logros, resultados.

Sin embargo, no se menciona las deficiencias, los problemas que principalmente están relacionadas con las necesidades de la gente, tenemos un país sostenido por la renta hidrocarburífera que está cayendo, las reservas de gas están disminuyendo, cuestionó.

El país tiene déficit fiscal, hay un colapso en las entidades autonómicas por falta de recursos, la salud y la educación no han sido atendidas en este tiempo, hay un contraste entre el país de las maravillas del discurso y la realidad cotidiana de la gente. “Tenemos un modelo de Estado que no tiene perspectiva, que sigue afianzado en el extractivismo y que no ha generado crecimiento económico, tenemos informes con millonarias sumas que se repiten cada año, pero hay temas no resueltos”, sostuvo.

Estos temas no resueltos tienen que ver con la realidad cotidiana de las personas, el mensaje deja un sabor a ficción, se trata de mostrar una realidad que no refleja los problemas del país, las limitantes que tiene el modelo implementado por Evo Morales, prosiguió.

POSITIVO

En contraste el diputado por el Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega, respondió que fue un mensaje positivo que refleja la realidad del país, lo más destacado es el crecimiento y estabilidad económica, respaldado por lo que dicen organismos internacionales.

Obviamente que hay que ver retos que mirar a futuro como el asunto de la justicia, fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico, permite sostener con toda claridad que el país está mejor al que recibió el mandatario el 2006, agregó.

Sobre las críticas de la oposición respondió que solamente sin criterios sin fundamento, no dicen por qué no está reflejando la realidad, lo cierto es que los datos mencionados por Morales tienen respaldo de organismos internacionales. “Por ejemplo Bolivia es el país con menor desempleo en Sudamérica, es el 4,1 de desempleo, el país nuevamente será el primero en crecimiento económico, estará bordeando el 5%, esa es otra cifra tangible que lo dicen organismos internacionales”, insistió.

“Organismos internacionales mencionan que Bolivia ya ha superado la posibilidad de crisis que podría venir a futuro, el país ya ha salido de esa situación y proyecta seguir creciendo como actualmente, obviamente que hay asuntos por mejorar como la Justicia”.

Fernando Barral Zegarra

