Campesinos no rindieron cuentas del PROSOL por más de 104 millones de bolivianos

Un total de 22 mil familias campesinas e indígenas no rindieron cuentas del Prosol 2015 en un monto de 104 millones de bolivianos, ese año cada familia beneficiaria accedió a seis mil bolivianos gratuitamente para mejorar la producción agropecuaria y artesanal

Los datos son del secretario Luis Alfaro Arias al plantear que se debe dar el Programa Solidario Comunal Prosol 2017, de 2.250 por familia, a las 620 comunidades del Departamento, sin sancionar a aquellas que no rindieron cuentas por el dinero de la gestión 2015. “Si el Prosol va ser para proyectos comunitarios, productivos, que sea ejecutado de manera directa por los beneficiarios, los dedicados a la agricultura, ganadería, artesanía, se debe dar a las 620 comunidades”, enfatizó.

El funcionario a la vez planteó que se debe sancionar, procesar y castigar a quienes manejaron mal este beneficio, se debe procesar a las empresas que engañaron a los campesinos, investigar a los Comités de administración del Prosol.

12 mil familias rindieron cuenta adecuadamente del manejo del Prosol y 22 mil no lo hicieron, están ahí, sin posibilidad de seguir accediendo a esta entrega de dinero para mejorar la producción agropecuaria y la artesanía en el campo.

Reconoció “ahí se debe castigar al profesor y los alumnos porque no estudiaron, no se puede castigar solamente a los alumnos, hay que reconocer también que en la gobernación hubo falencias para el seguimiento del uso del Prosol, en su debido tiempo”. “Con el presupuesto de 69 millones de bolivianos y existiendo una base de 34 mil familias y habiendo definido un monto de Prosol para el 2017 de 2.250 bolivianos, con las condiciones mencionadas, se puede otorgar el beneficio a las 620 comunidades. Pero también hay que procesar, investigar a los que han manejado mal, sean proveedores, comités y los encargados de la administración, así de claro”, reiteró quien fue dirigente campesino, constituyente, diputado y ahora funcionario estatal.

Consultado de cuánto de dinero significa que 22 mil familias no hayan rendido cuentas, respondió que el 2015 el Prosol tuvo presupuesto de 180 millones de bolivianos, solo rindieron cuentas de 76 millones, falta hacerlo de 104 millones.

El 48% de comunidades rindió cuentas y el 52% no, las primeras son chiquitas, de seis, diez, 20 y 40 familias, las grandes de 180, 200 y 300 familias son las que más no aclararon, “y no puede ser que por dos o tres personas se tenga que castigar a toda una población”, remarcó.

Federación busca ley para otorgar Prosol

La Federación de Campesinos presentó, a la Asamblea Legislativa Departamental, un proyecto de ley transitorio para la otorgación del Programa Solidario Comunal Prosol 2017 en base al presupuesto de la Gobernación de 68 millones de bolivianos, informó el dirigente, Eyder Quiroga Maraz.

Esperan que esta ley sea aprobada esta semana y se otorgue el Prosol 2017 de 2.250 bolivianos por familia, existen informes positivos de la Comisión de

Desarrollo Productivoy la Gobernación, pero no de la Comisión de Hacienda.

Consultado sobre lo que piensa que sólo 299 comunidades de 620 accederán al Prosol, Quiroga respondió que ese no es tema de la Federación, hay un Comité, la Gobernación, rendición de cuentas, hubo una serie plazos, “nosotros viabilizamos el Prosol”.

Insistió “ahora quienes puedan recibir, no puedan recibir, no es problema de nosotros, pasa de nuestra responsabilidad, quienes ejecutan el Prosol son los comités, no la Federación, la ejecución no es nuestra responsabilidad”.

El dirigente Osvaldo Yucra Quispe dijo que se mencionó que el total de comunidades a tener Prosol 2017 era 450 no solamente 299, había carpetas que estaban en la Dirección de Transparencia, en análisis, hay la posibilidad de llegar a 500 comunidades.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter