Autoridades velan por condiciones de vida de personas privadas de libertad

Es de conocimiento público que la vida de las personas privadas de libertad es por demás de cruel y dura, puesto que si bien quienes están en la cárcel deben de cumplir una condena, los diferentes espacios de la misma no tienen las mínimas condiciones de habitabilidad, que requiere todo ser humano.

En el penal de Morros Blancos viven familias hacinadas, sin dejar de lado que dentro de estas hay menores de edad, los cuales sin culpa alguna están cumpliendo una condena no merecida.

Asamblea Legislativa Departamental

“Este es un tema sensible y muy importante, y además ya tengo resultados sobre el mismo. Primero destacar de que nos hemos preocupado no solamente de que la capacidad, que tiene el penal de Morros Blancos al tener privados de libertad. Hoy existe un exceso eso está construido para 420 personas; sin embargo, pasan de las 500. Hay un hacinamiento total, pero hemos querido enfocar un tema muy fuerte que son los niños de los hijos privados de libertad”, dijo la asambleísta por Unidad Departamental Autonomista UD-A), María Lourdes Vaca.

En tal sentido, explicó al NUEVO SUR que el 70% de los privados de libertad tienen detención preventiva y en muchos casos pasa de un año a dos, inclusive llegan hasta cinco a diez años, por lo que en la cárcel se hace vida familiar con los hijos. “Es decir los hijos de los privados de libertad, están viviendo dentro del penal de cero a seis años. Dice la ley que deberían (los reclusos) tener protección como también hasta los dieciocho años, ya no es solamente que está privado de libertad un padre o una madre, en muchos casos están los hijos también privados de libertad, y como las madres que no quieren perder el nexo con el esposo. Lo que hemos hecho, en este momento, es discutir una Ley que prácticamente la tenemos validada con quince instituciones en el Departamento, donde hemos incluido también al régimen penitenciario”.

Vaca indicó que lo que se pide es que la Gobernación cree programas y proyectos de prevención para resolver la problemática de los hijos privados de libertad, subrayó que lo que se pretende es que no pierdan el nexo familiar con el padre o la madre, pero que no vivan en el penal de Morros Blancos. “Esa es una acción ya concreta. En los próximos días vamos a presentar el proyecto de ley a la Asamblea Departamental como parte del trabajo, que se ha hecho. En cuanto a los privados de libertad, hay que ver la agilidad de la justicia pese a que no es competencia nuestra, vamos a coadyuvar a poder resolver de alguna manera reuniéndonos con las autoridades competentes y también precautelar el hecho de la salud, ya que repito, hay un hacinamiento importante”.

Defensoría del Pueblo

La delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Carola Romero, informó que los privados de libertad se encuentran en una situación de hacinamiento, es preocupante. Sin embargo, recalcó que lógicamente es una cuestión que depende de la misma organización de colocar a los niños en su lugar y a las madres en su lugar.

Romero dijo “incluso, ya de otros recintos penitenciarios se están derivando privados de libertad al nuestro ya porque las cárceles como la de Chonchocoro y Palmasola no están pudiendo soportar la carga, que esto implica, eso es preocupante y depende de la organización del régimen penitenciario que pueda realizar las acciones correspondientes. Sabemos que de igual forma se está estableciendo una normativa específica, a pesar de que ya existe para crear los programas necesarios, justamente para los niños porque muchos de ellos están siendo privados de libertad, junto a sus padres cuando no corresponde”.

Acotó que el Servicio Departamental de Gestión Social Sedeges y la Defensoría de la Niñez tienen la potestad específica de realizar los planes necesarios, en ese sentido enfatizó que la restructuración y la reorganización, que debe realizar el recinto penitenciario tienen que ser tomada como prioridad.

Asimismo, mencionó que ha tomado conocimiento de la construcción de un bloque importante en el cual se están recluyendo a los internos denominados peligrosos o problemáticos con grave afluencia de sustancias controladas. “Se está observando que el aislamiento está dando resultado, debido a que ya no están consumiendo sustancias controladas. Esto de una u otra forma es positivo y ayuda a que no existan mayores conflictos con la población. Estamos muy de cerca para verificar que se cumplan las atribuciones y competencias de cada una de las instituciones, que ya están uniendo esfuerzos para lograr por un lado mejores condiciones de estadía en ese recinto y finalmente lograr los programas necesarios de atención a los menores”.

Los casos de maltrato hacia los reclusos o entre los mismos son bastante recurrentes, por lo cual son atendidos de inmediato por la Defensoría del Pueblo, puntualizó que al evidenciar alguna denuncia dicha instancia se aproxima al penal de Morros Blancos, toman los elementos probatorios necesarios y posteriormente convocan al Ministerio Público, para que este inicie la investigación correspondiente con la consiguiente asistencia del médico forense, quien evalúa la existencia de lesiones. “También se cuenta con la asistencia del médico del recinto penitenciario que puede evaluar estas circunstancias, una vez recabada la información e identificado al funcionario policial en todo caso si es que hubiera sido en ese sentido, se remite al Comando Departamental de la Policía para el consiguiente procesamiento. En caso de tratarse de agresiones o conflictos internos se remite al Ministerio Público la denuncia de oficio y se hace conocer al gobernador y al director del Régimen Penitenciario para que tomen las medidas de precaución pertinentes para evitar mayores lesiones”.

A su vez, señaló que entre internos se han efectuado situaciones lamentables de agresiones físicas, por lo que se procedió al traslado de uno de ellos para evitar casos de mayor exposición en la población penitenciaria.

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

“Durante todo este tiempo hemos estado haciendo el seguimiento a través de nuestro equipo multidisciplinario en el penal de Morros Blancos, mediante visitas constantes y permanentes en coordinación con el equipo del penal. Esto tiene la finalidad de poder verificar que niños mayores de seis años se encuentran pernotando en el recinto y también haciendo el seguimiento de que los mismos no puedan pernoctar ahí, evidentemente los niños menores de seis años están en el lugar con sus mamás”, dijo el defensor de la Niñez y Adolescencia, Ramiro Pérez.

Pérez resaltó que si su instancia encuentra a un niño mayor de seis años viviendo en la cárcel de manera inmediata lo sacan de dicho penal y lo insertan a una familia sustituta o a la familia ampliada del menor. “Hemos encontrado niños, pero de manera inmediata son retirados y llevados con su familia ampliada. Esto lo realizamos a través de reuniones con el personal del penal, nuestro equipo realiza una intervención conjunta con informes de la situación del menor como también de la familia”.

Secretaría de la Mujer y la Familia

La directora de Políticas Públicas de la Secretaría de la Mujer y la Familia, Mónica Jaimes, aseveró que desde esa instancia, a través del programa integral de fortalecimiento personal y económico para mujeres en situación de vulnerabilidad, se llega a este sector como el de las mujeres privadas de libertad del penal de Morros Blancos.

Jaimes explicó “llegamos con dos fases, una que es la fase de fortalecimiento personal donde las señoras tienen la posibilidad de tener un espacio y un grupo de auto ayuda y auto reflexión de su situación actual, analizando desde donde ha transitado para estar donde está, este grupo les ayuda sobre todo a trabajar habilidades de recilencia como un factor muy importante para su recuperación, una característica especial de este programa es el fortalecimiento del autoestima, con un enfoque de género, ya que ayuda a la mujer a identificar que de algún modo a acondicionado su presente actual”.

Jaimes especificó que la segunda fase consiste en la capacitación técnica laboral, recodando que en la pasada gestión se tuvo la oportunidad de capacitar a las mujeres en la elaboración de ropa típica y bordados. “En ello hubieron muy buenos resultados, ya que las señoras a través de esta capacitación pueden generar un ingreso extra para sí mismas y para sus familias, este año estamos entrando con el tema de cotillonería, lo que para ellas es de gran beneficio estando en la situación que están pueden adquirir nuevas habilidades”.

Para finalizar, dijo que la idea de estar en un centro de reclusión es la rehabilitación lamentando que el penal de Morros Blancos no tenga una estrategia ni un programa de rehabilitación en sí.

“Nosotros desde la Secretaría de la Mujer y la Familia, intentamos llegar con este programa integral respondiendo a esas necesidades a la de ponernos a repensar. ¿Dónde estamos, como estamos y hacia dónde vamos a ir?, fortaleciendo sobre todo el autoestima dándoles nuevas habilidades laborales que ser sirvan a futuro, es muy difícil hay muchos factores que influyen, muchas mujeres están detenidas sin sentencia con detención preventivas entonces hay muchos factores psicológicos, judiciales, sociales, emocionales ,familiares que juegan hacia la resistencia de ellas entonces hay que generar estos equipos de autoayuda”.

Un 90% de las mujeres del penal de Morros Blancos son madres

Jaimes añadió que la mayoría de las mujeres privadas de libertad del penal de Morros Blancos son madres, citando una cifra apuntó que se podría decir que un 90%. “Podríamos hablar de un 90% que son madres, pues, están con esa dura situación de que les están ofreciendo a su hijos en esa condición y hacia dónde van a proyectar a futuro. La Secretaría de la Mujer y Familia está centrada en la mujer, pero además hacemos un acopio de coordinación bastante interesante con la Secretaría de Desarrollo Productivo, que está llegando al sector masculino con sastrería”.

María José Oliva Grimalt

