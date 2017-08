En 11 años del Gobierno de Morales, el empleo informal se “disparó” a más del 70 por ciento

En los 11 años de gobierno del presidente Evo Morales, una década de bonanza económica, el desempleo se redujo del 8% al 4,5%; sin embargo, el empleo informal se disparó a más del 70% junto con la precariedad e inestabilidad del trabajo.

A pesar que el país recibió por la venta de gas en el periodo 2006-2016, más de 40 mil millones de dólares, con un máximo de 6.674 millones en 2014 y un mínimo de 2.060 millones en 2006, el Ejecutivo no pudo generar políticas de generación de empleo de calidad. Este año lanzó el Plan Nacional de Empleo Urgente que pretende reducir el desempleo al 2,7% a través de cinco proyectos, empero el sector empresarial observa que no se resolverán los problemas estructurales.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el plan de empleos lanzado por el Gobierno es importante y será respaldado por el sector privado, ya que se pretende generar empleo con seguridad social, no obstante advierte que de ahí a pensar que se estaría solucionando al tema estructural: “ni pensar”.

“En los últimos 11 años se ha acentuado la informalidad y la Bolivia de hace 11 años no tiene nada que ver con la Bolivia de ahora; usted sabe que hemos tenido un ciclo de ingresos como nunca antes se ha visto, una estabilidad social, política y económica muy raras veces vista y creo que una vez que se ve en un tiempo más largo -como el que tuvimos, con sus altibajos- esa situación debería haber cambiado pero no cambió ni un milímetro”, afirma a ANF.

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) alertó el 2005, que el 62,4% de la población urbana ocupada era informal, con un empleo de baja productividad y de bajos ingresos, lo que los coloca o acerca a la pobreza.

En análisis del máximo ejecutivo de los empresarios, la realidad del empleo formal en Bolivia no ha mejorado. “Guardando las distancias en cuanto al acceso al trabajo, y (la) población habilitada a desempeñar labores, no ha variado, eso significa que no hemos avanzado. Desde el sector empresarial hemos hecho propuestas y hasta ahora no tenemos resultados y no hemos logrado avances, por eso saludamos el Plan de Empleo del Gobierno”, manifiesta.

Nostas observa como una debilidad del Estado ofrecer datos limitados sobre el estado de situación del empleo en el país y señala que estudios de la CEPB muestran cómo la informalidad laboral ha ido ganando terreno como resultado de varios factores.

Entre los factores que incidieron en el aumento de la informalidad laboral, según el sector privado, están el incremento nominal en casi 400% al salario mínimo nacional (SMN) y en 60% al salario básico entre el 2006 y 2017, en un periodo donde la inflación acumulada llegó al 54%.

