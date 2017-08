Dirigente obrero le pide al Gobierno Central mirar las calles y ver el desempleo

En contraste al ministro de Trabajo, el dirigente de la Central Obrera Boliviana COB, Emigdio Izquierdo Chambi, afirmó que el desempleo en Bolivia está creciendo, basta ver las calles de cualquier ciudad. Por otra parte, negó que ahora esta organización sea de la derecha como afirman algunos funcionarios.

Izquierdo, al pedir a los ministros salir a las calles para ver el desempleo, dijo que es ridículo que algunos que llegaron como paracaidistas al actual gobierno, los tilden de derechistas. Pidió a los trabajadores de Tarija fortalecer el sindicalismo.

NUEVO SUR (N.S.): ¿Hay o no intromisión e intentos de toma de las organizaciones sindicales por el gobierno del MAS?

EMIGDIO IZQUIERDO (E.I.): En honor a la verdad, a qué se debería que dirigentes de algunas organizaciones, tenemos que decir así, afín al gobierno, el reconocimiento sale en un abrir y cerrar de ojos, en 12 horas.

N.S.: Reconocimiento ¿de qué?

E.I.: De ese Directorio. Pero si es Directorio no afín al gobierno, los trámites están durmiendo el sueño de los justos, tardan meses, te piden requisitos de todo y de nada, eso qué es, es una intromisión, entonces seguramente con el Ministerio (de Trabajo) deben estar jugando algún rol con este tipo de actitudes; nosotros queremos recomendar a los trabajadores tarijeños no caer en esas situaciones, si vamos a caer en eso vamos estar con el debilitamiento del movimiento obrero tarijeño, eso es lo que no queremos, todos tienen que defender los derechos de los trabajadores en lo social, lo político y económico, esos tienen que ser los postulados macros para sellar la unidad de los trabajadores, recomendamos no caer en la tentación política de debilitar al movimiento obrero. Como la Central Obrera Departamental COD es de los tarijeños, tiene que sellar su aporte, su unidad en torno al departamento de Tarija, primero Tarija, siempre Tarija, eso tenemos que tratar ahí vamos a ver cómo se mueven los partidos para tomar la cabeza, hay que decir que deben practicar sindicalismo, no política.

N.S.: ¿Está vigente la alianza COB-Gobierno o dejó de existir?

E.I.: Un pacto firmado nunca hubo, hemos apoyado, hay que decir, este proceso es de los pobres, de los trabajadores, esa posición nunca va morir. Desgraciadamente hay algunos personeros de gobierno que por nuestra actitud de reclamo que es natural de los trabajadores, por sus necesidades, nos tildan que somos de la derecha, o sea que nos digan quiénes son de la derecha, los dirigentes viejos nos hemos criado en la estructura izquierdista del movimiento, y más bien los que han caído como paracaidistas en el gobierno nos tildan de derecha, qué ridículo suena, esas posiciones tenemos que discutir en nuestro congreso y no caer en esa vergüenza.

N.S.: El Gobierno niega que haya crisis económica, desempleo, ustedes como COB coinciden con el gobierno.

E.I.: El gobierno para quitarse la venda de sus ojos tiene que sacar a sus ministros, a sus intérpretes políticos, que salgan a las calles, que pregunten en las calles si hay especulación, si hay suba de precios, si hay crisis, si hay o no trabajo; si bien el gobierno está ofreciendo un trabajo temporal, un paliativo, de cuatro, seis meses, bienvenido pero nosotros nunca hemos pedido ese tipo de trabajo. Queremos trabajo con estabilidad laboral, que ofrezca garantías en su remuneración, en su condición de trabajo, sobre todo estable en función a la Ley General del Trabajo y por tiempo, eso hemos dicho al gobierno, hay que generar empleo, no temporal, se ve en las calles, en cualquier ciudad, si hacemos un recorrido, el desempleo está creciendo, esa es una gran verdad en las calles, otra cosa es mirar desde el escritorio, desde las oficinas, entonces tienen que tener una lectura cabal y esos reclamos no quiere decir que estamos contra el gobierno o buscando cualquier otra cosa. Estamos diciendo por qué no trabajos en generar empleo en beneficio de todos los bolivianos (…) en el último tiempo hemos peleado con el gobierno por la judicialización, persecución a dirigentes y la Acción Popular (del Defensor del Pueblo) ya tenemos a muchos dirigentes enjuiciados en La Paz, en el incremento del 3% de la energía, que la gente lea su factura, hagan la comparación, son temas que los trabajadores, por lucha natural tenemos que protestar y tenemos que tener respuesta.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter