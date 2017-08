Se realizó sesión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana entre medio de fricciones

En el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana realizado ayer en San Lorenzo, se dieron muchas intervenciones con frases de confrontación entre una y otra parte, la gran mayoría reclamaba a la Gobernación por la falta de inversión e infraestructura.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, a través de su ejecutivo Edwin Rosas, criticó la labor de la Policía y requirió que nuevamente sean implementadas las brigadas barriales, que a su criterio ayudó a la Policía en su momento.

Sostuvo esto, ya que para él las áreas verdes fueron recuperadas por los brigadistas a favor de la población, mientras que actualmente las plazas y parques sirven para que los jóvenes se embriaguen y si se les acaba el dinero, roban un celular al que está pasando y lo venden para seguir en su farra.

El comandante departamental de la Policía, Alfonso Mendoza, al respecto indicó que si bien es cierto que debe haber brigadas barriales, estas deben estar conformadas por los dirigentes de barrio, quienes deben salir a hacer recorridos conjuntamente con la Policía. “Eso es seguridad ciudadana”, dijo.

Complementó señalando que estas brigadas, conformadas por miembros del barrio, deben existir pero que están trabajan en beneficio de su vecindario y no tendrían que cobrar por ser parte de estas brigadas como pretenden algunos dirigentes.

EPI para San Lorenzo

Por su parte, el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, solicitó la construcción de una Estación Policial Integral EPI para la población de San Lorenzo y argumento su demanda en la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual establece la construcción de estas estaciones por parte de la Gobernación.

Manifestó que se hace necesaria esta construcción ya que actualmente la población de San Lorenzo creció bastante y requiere que todas las áreas, que tiene que ver con la seguridad de la población, tanto de la Policía, del municipio y del Ministerio Público, deben tener un lugar establecido para beneficiar una amplia zona.

Recordó que desde hace varios meses se destinó un fiscal exclusivo para San Lorenzo, pero como el Ministerio Público no cuenta con infraestructura en el lugar, ese fiscal debe trabajar en la ciudad de Tarija y los que quieran ser atendidos por él, deben también llegar hasta las oficinas centrales en la ciudad de Tarija.

El director departamental de Seguridad Ciudadana, Adela Vergara, manifestó que estuvo tomando nota de todas las necesidades para luego buscar el financiamiento y comenzar con la construcción.

Gobernación no atiende a la Policía

El comandante policial agregó que la Gobernación no les atiende en infraestructura y que actualmente no pueden completar el proyecto de la Escuela Básica Policial Esbapol, ya que no desembolsaron los recursos para la tercera fase que es de equipamiento y que esto le correspondía a la Gobernación.

Acotó que este año se tuvo el desembolso más bajo a favor de la Policía, el cual no superó el 5%. Asimismo, reconoció que les dotan de gasolina y reparación de motorizados pero se descuidaron de dos importantes vehículos de la EPI Los Chapacos, los que están parados actualmente.

El director departamental de Seguridad Ciudadana mencionó que son falsos los montos de inversión que maneja la Policía, ya que no invirtieron 5%, sino que llegaron al 22% y que en los próximos días superaran el 37% de inversión por los pagos que se hará.

El ejecutivo de la Fedjuve increpó a la Policía al indicar que antes de pedir infraestructura, primero deben trabajar de manera eficiente con lo que tienen, y lamentó que en algunos casos son los mismos policías los que echan a perder los patrulleros.

Mendoza replicó al indicar que actualmente son los malos ciudadanos conductores los que embroman los motorizados de la Policía, ya que estos al conducir de manera imprudente en varias oportunidades chocaron a los policías, si bien es cierto que reparan los patrulleros, estos ya vuelven a quedar como antes.

Lo positivo

Finalmente, Vergara aseguró que salieron cosas positivas del consejo ya que si bien se dijeron cosas, estas eran necesarias para saber la situación de cada institución, pero que definitivamente la política debe salir del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana.

Resaltó los acuerdos a los que arribaron como el modificar el radio de acción de las EPIs, ya que los vecinos de la zona Morros Blancos indicaban que se debía extender la atención hacia la zona Aeropuerto ya que la EPI Lourdes no les puede atender por estar mucho más lejos.

Asimismo se definió que los patrullajes sean ejecutados bajo un cronograma programado con los barrios y que las patrullas deben recabar sellos de los vecinos para demostrar que patrullaron por esas zonas.

Mario Enrique Espinoza

