Ministro de Trabajo dice que no hay crisis; sólo que gobernaciones y alcaldías no generan sus propios ingresos

El gobierno, a través del ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa Rodríguez, criticó a gobernaciones y municipios por no generar ingresos propios, iniciativas productivas, se limitaron a ser instituciones rentistas únicamente.“No hay crisis, lo que pasa es que hay gobernaciones alcaldías, que evidentemente, en todos estos años no generaron ingresos propios, no desarrollaron iniciativas productivas, se han convertido en entidades rentistas”, criticó la autoridad.

Al decir que estas entidades solamente suelen criticar, el ministro añadió que convirtieron a estas entidades en especie de prebendalismo público, crearon empleos que no responden a la capacidad de las instituciones.

Insistentemente negó que haya crisis en el país y por consiguiente en Tarija, “yo no sé a qué crisis se refieren”, subrayó aunque admitió que algunos aspectos de la economía tuvieron efectos negativos de la crisis internacional del capitalismo.

“Sin embargo, el gobierno asumió políticas para neutralizar los efectos de aquella crisis internacional, en gobernaciones y municipios no hubo políticas de planificación del desarrollo local, los efectos se viven ahora, lo que no ocurre a nivel nacional. Nosotros desarrollamos nuestra economía a través del plan nacional de desarrollo, del plan estratégico que se llama los pilares del desarrollo”, acotó para irse apresurado. Consultado si el gobierno no es rentista respondió: “otro día podemos debatir eso”, insistió el Ministro.

Creación de empleos para jóvenes

Hinojosa que llegó para presentar un libro sobre el extinto político Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó que todavía no hay precisiones sobre cuántos empleos se crearán en Tarija dentro la llamada intermediación laboral encarada con el empresariado.

Se espera generar 15 mil a 20 mil empleos para jóvenes entre 18 a 35, años sin experiencia laboral, con un salario de dos mil bolivianos en una primera etapa, el empresariado aportará el 70% y el Estado el 30% más los costos sociales.

La autoridad añadió el proyecto de construcción de servicios básicos iniciado en Pando este jueves referido al desarrollo urbano con cinco millones de dólares, también habrá en Riberalta, Potosí, Oruro y La Paz, en este último invertirán diez millones de dólares.

Otro programa nacional previsto por el gobierno se denomina “capital semilla” que consistirá en otorgar préstamos del Banco de Crédito Productivo a jóvenes profesionales recién egresados o personas con iniciativas productivas de inversión.

Asimismo mencionó el proyecto de construcción de defensivos para la protección de tierras productivas como su ampliación en otros casos, con 50 millones de dólares de inversión, especialmente en el oriente y el trópico de Cochabamba.

Fernando Barral Zegarra

