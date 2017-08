Dirigente de los guaraníes desmiente denuncia

El dirigente de los guaranís, Hugo Arebayo Corimayo, contradijo a Never Barrientos, aclaró que no es representante indígena y que del Fondo de Compensación de 15,5 millones de dólares otorgados por Repsol para explotar Margarita, sólo quedan 11 millones. Hay mucho que investigar, dijo Arebayo al revelar que la Repsol incluso pagó por servidumbre para sus tareas de sísmica dos mil dólares por hectárea, que no fueron registrados en ninguna parte cuando Barrientos era dirigente.

Arebayo recordó que Barrientos contrató a la organización Niskor y otros asesores, para trasladar el Fondo de Compensación, del banco Do Brasil a Irlanda, de los 15,5 millones tomaron 700 mil para pagar a los abogados y quedaron solamente 14,8 millones. “Este monto está generando un interés de 500 mil dólares anual, supuestamente para proyectos de salud, educación y productivos entre los guaranís; sin embargo, los intereses no están llegando en su totalidad, por el manejo irregular del dinero”, expresó.

Arebayo incluso dijo que cuando fueron a Brasil a verificar el depositado Fondo de compensación sólo encontraron ocho millones de dólares, presionaron en Margarita para saber el destino del dinero y aparecieron tres millones, totalizaron 11 millones.

El denunciante agregó que el asesor del banco Do Brasil, Moreno Baldivieso, es a la vez de Barrientos, hay una cadena larga de irregularidades, por eso no dejan trabajar a los dirigentes para lograr más obras de las ejecutadas hasta ahora.

Arebayo informó que en trabajo conjunto con el gobierno generaron proyectos por 15 millones de dólares, con los 200 mil de contraparte que tomaron, de ninguna manera tiene la intención de embolsillarse los 14,8 millones de los guaranís, como lo denunciaron.

Sobre la denuncia de que Marco Cardozo Jemio no es abogado, Arebayo respondió que no interesa si es o no abogado, lo que interesa es que gracias a él se llegó a descubrir que solamente están depositados 11 millones en el exterior.“El pueblo guaraní no necesita un abogado, necesita una persona que descubra la realidad, a mí no me interesa si Marco es abogado, lo que me interesa es que me demuestre la verdad, porque la verdad nos hace libres”, sentenció.

Fernando Barral Zegarra

