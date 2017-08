Sub Gobernador de Cercado no está de acuerdo con la división de la provincia

El subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, no está de acuerdo con la división de esta provincia en dos Secciones provinciales porque sería tener un municipio pobre, con una mayor pobreza de la que se observa en varias comunidades actualmente.“Con todo el respeto que yo le tengo al sector campesino, y como dicen que soy su profesor, si me hubieran preguntado les hubiera dicho que no lo hagan”, respondió al negar que haya promovido el cabildo campesino de este miércoles como sindicó el municipio.

“Hacer un segundo municipio en el lado más pobre de la provincia es llevar a tener un municipio lleno de pobreza y nada más, dónde se pagan los impuestos, en la ciudad. Dónde hay alto consumo de electricidad, de gas, en la ciudad”, argumentó el sub gobernador.

“En consecuencia el área rural no paga impuestos y tiene una serie de temas que no se puede decir que estén mal, precisan apoyo; sin embargo, la solución no es crear un municipio pobre, es encontrar un acuerdo entre autoridades”, insistió Torrez.

De acuerdo con el subgobernador la profunda crisis económica actual no se puede resolver dividiendo las cosas, la crisis está afectando a todos, a empresarios, profesionales, campesinos. “Ante la crisis la solución no es la división”, proclamó.

“Para resolver la crisis es necesaria la unidad de esfuerzos, como plantea la Subgobernación, sostuvo al exhortar al alcalde Rodrigo Paz Pereira, a la conversación para encontrar soluciones a los problemas de la provincia”, enfatizó la autoridad.

Torres negó que haya promovido el cabildo campesino como afirmaron algunos funcionarios del municipio, la anterior semana estuvo en Francia. “Cómo puedo organizar un movimiento, cabildo a menos que me estén dando tanto crédito que en un día esté organizando un cabildo”, expresó.

Las declaraciones del municipio, inclusive de un concejal, el nombre no fue precisado, son totalmente desatinadas según Torres para quien las respuestas están en las propias acciones del municipio, en las cosas que están haciendo mal. “Revisen las cosas que hacen mal, arreglen esos temas y se van a llevar bien con los campesinos”, volvió a exhortar al destacar el dos de agosto, originalmente Día de la Reforma Agraria por las políticas del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR en 1952.

El funcionario expresó que con políticas de esa época se dotó de tierra a los campesinos quienes dejaron de ser sirvientes de los terratenientes para pasar a ser dueños de la tierra, bajo el lema: “la tierra es de quien la trabaja”.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter