Vecinos del barrio Juan XXIII no asistieron a inspección del bosquecillo para dotarle de alumbrado público

El jefe de la Unidad de Alumbrado Público del Gobierno Municipal de Cercado, José Ricardo Rodríguez Mogro, dio a conocer que el día lunes, en horas de la noche, realizó una inspección al Bosquecillo de Juan XXIII con el fin de poder revertir el estado en el que se encuentra: descuidado y con falta de iluminación, siendo un peligro para quienes viven cerca.

En este contexto, Rodríguez, días atrás, dio a conocer al NUEVO SUR la fecha y la hora en la que se efectuaría dicha inspección, indicó que el propio presidente del barrio se comprometió a participar en pro del lugar y de los diferentes vecinos, que manifestaron su preocupación e inseguridad por la poca luminaria que existe en el sector, tomando en cuenta que ya ocurrieron varios hechos delincuenciales y que constantemente jóvenes estarían aprovechando la falta de luz para acudir a consumir bebidas alcohólicas.

“Hicimos la inspección al bosquecillo de Juan XXIII, lastimosamente ni el Presidente con el que habíamos quedado hacer la reunión conjunta ni otro vecino del barrio, ha participado ni ha aparecido en el lugar de encuentro. Hemos definido intervenir con la instalación de unas cuatro a cinco luminarias, tipo reflector, por el tipo de árboles que existen en el lugar y tenemos que tomar algunos detalles en cuenta, cómo proteger los reflectores para evitar que los puedan apedrear o romper; entonces, ese tema va tomar una semana o diez días”.

Rodríguez acentuó que espera en el transcurso de dos semanas, ya estén instaladas las luminarias enfatizó que de este modo los vecinos del bosquecillo de Juan XXIII contarán con mayor seguridad. “He consultado por qué no se ha intervenido antes el bosquecillo y me informaron que había un problema hasta legal dentro del mismo. Habían algunos vecinos que han invadido terrenos que son de la ciudad y por ese motivo no estaba permitido ingresar porque no están los papeles claros de hacer algún proyecto”.

Asimismo, subrayó que depende mucho que los papeles y límites estén claros como también de la voluntad de los vecinos para introducir en su POA del próximo año y elaborar un proyecto por el que se puedan asignar recursos y hacer realmente un proyecto interesante dentro del bosquecillo, que contemple no solo el tema de iluminación, sino también el tema de ornato y algunas obras adicionales.

María José Oliva Grimalt

