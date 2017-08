Gerente descalifica marcha de socios y acusa a sus trabajadores de perjudicar a COSETT

El gerente de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett, Charly Panique Colque, descalificó el paro indefinido de los trabajadores de esta Cooperativa, como la marcha de algunos socios, por considerar ilegal la presión laboral y por la mínima participación de socios en la movilización. “La marcha que decía ser de socios, ha sido protagonizada por 20 trabajadores de Cosett que dejaron el paro, para marchar junto a algunos familiares, respondió a interés particulares de la señora Colquechambi junto al señor Galdo”, declaró.

“No tiene la representatividad del asociado, son 30 personas que vinieron a título personal y pidieron la renuncia de los gerentes como de los consejeros, no compartimos nada de esta actitud”, sostuvo Panique al informar que pidieron declarar ilegal el paro laboral.

El gerente reveló una carta de la Cooperativa de teléfonos de Cochabamba que indica que el señor Henry Rojas, es miembro del Consejo de Vigilancia; sin embargo, al haber hecho abandono de sus funciones se tramita el cese de su labor, no tiene representatividad.

Rojas es quien respalda a los socios que anunciaron marchar exigiendo la renuncia de los gerentes y consejeros, informó al calificar de irrespetuosa la actitud de la dirigente Rosario Colquechambi quien no acudió a reunión llamada por el Comité Cívico.

Para Panique el sindicato no tiene una demanda laboral que es lo que debería dedicarse una organización así y no a pedir renuncia de ejecutivos, se trata de intereses personales, está dispuesto a renunciar, pero no en esas condiciones.

El gerente informó que el paro indefinido laboral iniciado el lunes causa pérdida económica, se dejan de cobrar entre 150 mil a 200 mil bolivianos por día, este lunes no pudieron cumplir varias obligaciones por ser fin de mes y no pudieron hacerlo.

Estas obligaciones impagas a futuro generarán multas y sanciones con mayor perjuicio para Cosett, por el paro dejaron de cumplir servicios medidos por metas de calidad por la ATT, además los trabajadores hace uso y abuso de movilidades al bloquear las calles con ellas.

Pidió a los socios de Cosett no dejarse engañar por personas que tienen intereses personales y quieren hacer cometer errores e irregularidades para beneficiarse y tomar el mando de la cooperativa, habrá elección de consejeros en breve y pueden participar en ella.

El gerente dijo que hay un plan de contingencia, atribuyó la presión laboral al pedido de rebaja salarial en 30%, el sindicato no acepta bajar ni un boliviano. Panique no puede dejar su cargo, Cosett quedaría en indefensión derivaría en intervención y quiebra.

Sindicato seguirá en paro hasta cambiar ejecutivos

El sindicato de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett seguirá con el paro indefinido iniciado el lunes, hasta lograr su objetivo de cambio de ejecutivos y consejeros que inviabilizaron la Cooperativa de tal manera que está al borde de la quiebra, “cuando no en quiebra”. “No han tenido capacidad durante este tiempo de administración, creemos que ya no hay oportunidad para la empresa, se les pasó el tiempo, hay iliquidez, no hay plata para pagar a acreedores, esta terrible”, declaró la dirigente Rosario Colquechambi Cuentas.

Los trabajadores piden la llegada de la AFCO (Autoridad de Fiscalización de Cooperativas) para que en asamblea de socios se nombre nuevo gerente y defina elección de consejeros o designados en asamblea, con los actuales no puede ir más.

La dirigente negó que el paro ocasione pérdidas, admitió que la planilla salarial es alta, pero fueron los ejecutivos quienes metieron 37 nuevos trabajadores, cuando Cosett ya estaba en crisis, hay que resolver los sueldos altos, pero no con esto administradores.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter