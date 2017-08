Cabildo de campesinos pretende dividir la provincia Cercado y crear nueva sección

Los campesinos de Cercado en un cabildo abierto anunciado para este 2 de agosto, Día de la Reforma Agraria, iniciarán la creación de una nueva unidad territorial, dividirán a la provincia Cercado en dos secciones provinciales. “Todo está preparado, se dará la palabra a las bases para que digan ante los asistentes por qué es la creación de una nueva unidad territorial”, confirmó el dirigente Paulino Cari Alavila, al asegurar que todo está previsto para el cabildo.

Además se posesionará a la comisión impulsora de este proceso hasta su final, se dará plazo a las autoridades que corresponda, nacionales, departamentales y municipales para la aprobación de una nueva ley de creación de esta nueva unidad territorial.

“Queremos una nueva Sección provincial en Cercado, nosotros vamos por esa lucha, estamos marginados, discriminados, que nuestros hijos dejen de migrar, dejen de peregrinar, no solamente del campo a la ciudad, sino también al extranjero”, agregó el campesino.

“Los campesinos sufren de falta de luz, de caminos, de salud, de educación, los dirigentes hemos manifestado basta compañeros, es hora de atender nuestros problemas”, sostuvo Cari al añadir que tras el anuncio de cabildo recién las autoridades les llamaron.

“Nos ofrecieron cielo y tierra”, agregó el campesino al asegurar que no se prestarán a ese juego de chiquilladas y cumplirán con sus bases, pasa el dos de agosto y están dispuestos a debatir con cualquier autoridad con números y hechos sobre sus necesidades y requerimientos.

El dirigente de Cercado, José Soruco Aparicio, respondió que el Cabildo es el mandato de un pueblo, en un día donde se hizo la revolución y se seguirá haciendo porque las necesidades nunca terminan, “queremos manejar nuestra propia gestión”, enfatizó.

Sobre el criterio del alcalde Rodrigo Paz Pereira de que no permitirá la división de Cercado, respondió que no depende de un alcalde cuando este trámite de otra unidad territorial termine ya no estará de autoridad. “Tiene otra posición ideológica contraria a nosotros”, cuestionó el dirigente.

“Las autoridades están sobre todo, no carecen de muchas necesidades como los campesinos”, prosiguió junto a otros dirigentes que llegaron a la plaza principal, negaron cualquier otro interés político partidario como el que los relaciona con el Movimiento Al Socialismo MAS.

Sin embargo, otros campesinos, que prefirieron no identificarse, manifestaron no estar de acuerdo con el llamado de los dirigentes algunos de los cuales quieren continuar teniendo protagonismo con asuntos como la división de Cercado.

Fernando Barral Zegarra

