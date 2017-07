Sólo 299 de 620 comunidades recibirán el PROSOL este año

Solamente 299 comunidades campesinas e indígenas de todo el departamento de Tarija, de un total de 620, tendrán Programa Solidario Comunal Prosol este año, como consecuencia de que no cerraron carpetas, no rindieron cuentas del manejo de estos desde el 2015 hacia atrás.

Toda posibilidad, mediante ley, para que excepcionalmente algunas comunidades se beneficien con el argumento de que debe sancionarse a los responsables solamente, no es posible, por lo menos en el marco del reglamento vigente.

Los datos fueron precisados por el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos Iñiguez, quien dijo que las comunidades que no cerraron carpetas no tendrán Prosol y ya no hay plazo para que puedan cerrar sus carpetas.

El funcionario no habló de montos de dinero por los cuales no se rindieron cuentas; sin embargo, enfáticamente insistió que el reglamento vigente es claro y que ahora se espera la aprobación de un proyecto de ley para otorgar este beneficio este año.

Se supo anteriormente que en el caso de los Weenhayek casi todas las comunidades no rindieron cuentas por un total de 15 millones de bolivianos; asimismo, se supo que ninguna comunidad de la primera y segunda Sección del Gran Chaco rindió cuentas. “Las que están denunciadas tendrá que seguir en el Ministerio Público para el proceso pertinente y mientras no resuelvan este asunto no podrán acceder al Prosol”, insistió al negar la posibilidad de que haya ley de excepción para seguir otorgando el Prosol a todos.

El secretario de Pueblos Indígenas, Felipe Moza Segundo, reveló que algunos dirigentes indígenas propusieron aprobar una ley de excepción para que se evite dar Prosol a los responsables, pero sí volver a otorgar a las comunidades. “No puede haber leyes de excepción cuando había un reglamento que se aplicaba, señalaba que si bien los responsables, son los administradores, pero es la comunidad la que no cerró cuentas, por tanto no están habilitadas, no pueden cerrar carpetas”, explicó.

“Los delitos se los hace de manera personal, por tanto serán los responsables de administración los que tengan que responder, pero esa conducta ha perjudicado a la comunidad, tiene que aplicarse el reglamento en su integridad. Esto quiere decir que tiene que haber control social, no puede ser que comunidades de 40 y 50 familias se dejan engatusar o engañar por tres personas o familias, no puede haber leyes excepcionales que son de contra sentido, prosiguió Moza.

El secretario informó que la Asamblea Legislativa Departamental está por aprobar otro proyecto de ley para la otorgación del Prosol a quienes corresponde, este año, en un monto de 2.250 bolivianos, en el marco de los acuerdos logrados con los campesinos y el presupuesto aprobado.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter