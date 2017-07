Activistas recuerdan a los medios de comunicación su responsabilidad social con los animales

Animalistas aseveran que algunos medios de comunicación tergiversan la información de forma nociva, por lo que los mismos piden no dañar la imagen de voluntarios, que con mucho esfuerzo buscan brindar una mejor calidad de vida a todos los perros que están en situación de calle a raíz de dueños irresponsables y la falta de interés de las autoridades e instancias pertinentes.

“Hay muchos medios que nos brindan cobertura, nos permiten expresarnos, nos invitan a los canales y creo que sí, creo que existen medios de difusión que toman en cuenta el artículo 8 de la Ley 700 en el que indica que los medios de comunicación oral, escrito y televisivo, en el marco de su responsabilidad social deben difundir información educativa dirigida a la población en general, sobre el respeto y defensa de los animales”, dijo Jessica Baldivieso, representante de Corazón Animal.

La activista señaló que existen otros medios de comunicación, los cuales no dan la oportunidad de poder hablar y dar a conocer cosas que realmente son importantes, por lo que apuntó que ese es el reclamo de muchos animalistas y voluntarios de diferentes refugios, y grupos de personas que aman a los animales en Tarija.

“Hay muchos medios televisivos y escritos que nos dan la posibilidad, pero hay otros canales que no y que son aquellos medios que tienen mayor difusión, y no ejercen una buena difusión ni tampoco una socialización acerca de todo lo referente al tema de los animalitos. La Ley 700 tendría que tener el mismo rango que cualquier otra ley, ¿No les parece correcto aplicarla?”, dijo Baldivieso y pidió de corazón a todas las personas, que no destruyan la labor de todos los voluntarios que tratan de ayudar de alguna manera a los perros en situación de calle.

“Los derechos de los animales están establecidos a nivel internacional. Defendemos la postura de que son seres que sienten, tienen hambre, frío y miedo por lo que anhelamos darles un hogar a todos ellos, pero no podemos, tengan compasión. ¡No puede ser que se estrellen con estos animalitos vulnerables, abandonados y rechazados por la sociedad y no reclamen por lo que realmente destruye la imagen de la ciudad!”, enfatizó Baldivieso y agregó que si no se los llevan a sus casas es porque ya están saturadas, brindando hogar temporal a la cantidad de “callejeritos” que día a día recogen.

Animalistas piden apoyo a los medios de comunicación para generar conciencia en la población

La problemática actual está enfocada en que empezaron a aparecer quejas respecto las casitas, que Y SOS CAN TARIJA implementó en diferentes puntos de la ciudad en pro de aquellos callejeritos sin culpa alguna de tener esa vida, no tienen dónde ni a quién acudir para que los proteja, únicamente optan por esperar a que los diferentes voluntarios aparezcan con un techo y un plato de comida.

“Queremos frenar este ataque, si no empezaran a exigir que se levanten las casitas, el año pasado pasó lo mismo pero seguiremos en la lucha. La gente hoy en día está tomando mucha más conciencia del problema de los perritos callejeros y la gente de los mismos barrios es quien pide estas casitas, no es que los voluntarios van y las ponen porque quieren”, expresó Baldivieso e indicó que el año pasado hubo comentarios, similares a los que actualmente circulan en algunos medios de comunicación y en las redes sociales.

Al mismo tiempo, la activista destacó que los mismos son malintencionados y efectuados por gente que desconoce a fondo la realidad de la problemática.

Una de las representantes de Y SOS CAN TARIJA, explicó al NUEVO SUR que si bien la vida de los callejeritos es bastante dura, lo que intentan poniéndoles casitas es que por lo menos tengan un lugar donde puedan estar tranquilos.

“Al principio la idea era dar casitas a perritas premiadas ya que nosotros no contamos con un refugio o tal vez los demás grupo tampoco los pueden recoger, escuchamos una demanda de que nos iban a dar por las casitas la verdad no sé ni por parte de quién. Los Amigos de la Ciudad de Tarija se quejan de que obstruimos el paso del peatón, en algunos casos es verdad pero nosotros colocamos las casas con el consentimiento de los dueños de cada casa”, dijo la voluntaria.

Asimismo, lamentó que la gente esté muy mal acostumbrada a dejar salir a los perros a la calle y dejarlos ahí por un buen rato, ya que este accionar ocasiona atropellos o pérdidas de mascotas. A su vez, recalcó que si las personas tomarían mayor conciencia en cuanto a la responsabilidad, que requiere el tener un animal los esterilizarían tomando en cuenta que es una buena manera de prevenir la sobrepoblación de los mismos.

Baldivieso también manifestó su preocupación de que Zoonosis intervenga con los perritos que se acogen en las casitas establecidas por Y SOS CAN, al respecto acentuó que todos los grupos de protectores de animales tienen por conocimiento propio casos irregulares de dicha instancia. “Todos los grupos tenemos por conocimiento propio y por los diferentes testimonios, que alzan a los perritos y los hacen dormir poniendo pretextos de que tienen rabia supuestamente, los muchos casos donde esterilizan a los animales y no hacen una buena operación ya que por consecuencia estos se enferman y algunos llegan a morir”, sostuvo al mismo tiempo que argumentó que Zoonosis tiene la obligación de atender a los animales callejeros porque quienes trabajan ahí reciben un sueldo a diferencia de los grupos de rescatistas, que tratan de conseguir dinero en diferentes actividades o donaciones en pro de los animales en situación de calle.

“Dijeron que las casas son pequeñas, que no caben dentro de ellas, lo que es mentira los perros entran cómodamente en ellas. También quiero destacar que no queremos mal acostumbrar a la población, sino que queremos dar un hogar a quienes lo necesiten. Cuando empezamos éramos unas 17 personas, entre voluntarias que donaron cartones, cinta de embalaje y nylon, después pedimos la ayuda de la población que de manera muy bondadosa se sumó”, concluyó Baldivieso.

El veterinario, entrenador y representante de BUNKER K9, Jaime Pinaya, expresó su molestia y pena de que algunos medios de comunicación no tomen en cuenta la Ley 700 y generen mensajes de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas en pro de protegerlas, y cambiar la mentalidad de aquellos malos dueños que compran animales para tenerlos como objeto y dejarlos en las calles. “Si no concientizamos desde los más pequeños sobre lo que es tener una mascota esto va seguir, esta gente que opina que no se deberían de poner casitas para los callejeros es gente insensible como ya mencioné en el día de los `callejeritos` al NUEVO SUR. En este trabajo de concientización tiene que ser partícipe la Alcaldía, como el perro no da plata, a ciertos no les interesa por que reciben dinero para propaganda de diferentes autoridades, ya sean de la Gobernación o de la Alcaldía”, expresó.

Pinaya subrayó que lógicamente esas casitas no existirían si Tarija tendría a dueños responsables, que no abandonen a sus mascotas ni las hagan dormir en la calle; por lo que repitió, una vez más, la importancia de que los medios de comunicación sean partícipes en generar mensajes de difusión y concientización hacia la población. “La única forma de que esto termine es concientizando a la gente, por más de que castren y todos los animalistas salgan a la calle esto no terminará. Tarija no necesita una ciudad inteligente, necesita gente consiente, ¡Habiendo conciencia en la gente en unos cinco años podremos reducir el triste problema del perro callejero!”, finalizó Pinaya.

María José Oliva Grimalt

