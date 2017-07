Gobernación pedirá que director tarijeño ante YPFB informe sobre la situación hidrocarburífera del País

La incertidumbre que se generó en materia hidrocarburífera en el país, obligó a la Gobernación a pedir amplia información sobre este rubro a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, a través del representante de Tarija en el Directorio de esta empresa, Héctor Quiroga Tórrez.

La Gobernación planteó cinco preguntas en la carta enviada a Quiroga, para que YPFB despeje las dudas que empiezan a acentuarse en este Departamento, sobre todo tras la anulación de la adjudicación para la planta de propileno y polipropileno.

El primer punto de la carta solicita información sobre los ingresos del departamento de Chuquisaca por concepto de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, desde la gestión 2012 a la fecha, por la producción de hidrocarburos en el Campo Margarita-Huacaya.

El segundo punto de la Gobernación se relaciona con los ingresos percibidos, hasta la fecha, por YPFB por concepto de licuables de gas natural exportados al Brasil, producto de la adenda número cuatro del contrato de exportación de gas GSA.

El tercer punto de la carta, difundida por el secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, se refiere a los volúmenes de exportación de Gas Licuado de Petróleo GLP. “Desglosar por contrato y país de consumo desde el 2012 a la fecha”.

El cuarto punto del documento cuya respuesta esperan, se refiere a los ingresos percibidos hasta la fecha por el Estado boliviano por concepto de exportación de GLP en los últimos cinco años. La Gobernación considera que debe haber regalías para Tarija.

El último punto de la carta enviada a Quiroga se relaciona con los volúmenes y precios de gas natural asignados a termoeléctricas del país, cuyo origen sea de campos hidrocarburíferos ubicados en el departamento de Tarija correspondiente a los últimos cinco años.

De acuerdo con Peralta existe la necesidad de Tarija de discutir todos estos puntos con el gobierno, sobre todo la exportación por 50 millones de dólares de GLP, especialmente Paraguay; sin embargo, Tarija recibe regalías por el gas a precio de mercado interno.

También dijo que la energía que se genera en Bolivia en 70% es termoeléctrica, mediante la quema de gas natural, si el gobierno exporta electricidad no puede pagar regalías a precio de mercado interno, la legislación establece este pago a precio de exportación.

Asimismo, dijo que de la exportación de gas al Brasil no se paga a Tarija por los licuables, el gobierno recibe ese dinero del cual no llega un centavo a este Departamento, “esos temas los debemos discutir”, insistió Peralta.

Consejo de Hidrocarburos decidió trabajar en nueva ley del sector

El Consejo Nacional de Hidrocarburos, integrada por representantes de las regiones productoras, en reunión efectuada en Santa Cruz, determinó trabajar más decididamente en la elaboración de la nueva Ley de hidrocarburos, considerada de vital importancia.

El secretario del ramo que asistió por Tarija, Freddy Castrillo, dijo que también se decidió, en lo técnico y operativo, definir acciones que logren mejorar la situación de los hidrocarburos en cuanto a exploración y explotación.

Consideran necesario mejorar las políticas para eliminar la burocracia y acortar los tiempos respecto la exploración. El Consejo coincide que hay dificultades en el sector y es necesario trabajar en una serie de propuestas técnicas.

Sobre el Congreso de YPFB expresaron que no colmó las expectativas de una buena parte de los asistentes, pese a ser un evento de magnitud no se concretó nada, no se firmó ningún contrato y tampoco se cerró ningún acuerdo o negocio.

Fernando Barral Zegarra

