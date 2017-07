EMAT aclara que aumento en la tarifa de limpieza es solo para gremiales

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, indicó que no está de acuerdo con la actualización de tarifas de los servicios de la Empresa Municipal de Aseo de Tarija EMAT.

Por su parte, el gerente de EMAT, Rolando Ruiz, enfatizó que ésta actualización o nivelación estaría enfocada únicamente en el sector gremial; es decir la misma no afectaría el bolsillo de la población.

“Actualizar significa de revisar todos los temas y el hecho de nivelar yo creo que no va darse porque finalmente ni siquiera al parecer en EMAT se está considerando. Tiene que hacerse un análisis sobre los gastos e ingresos que percibe EMAT como también en lo que se está invirtiendo esa plata. Sabemos que EMAT es una empresa que ha estado requiriendo el financiamiento del municipio; sin embargo, en esta época de crisis hay que ver de otra forma y no tocar el bolsillo de la gente”, dijo Rosas.

El presidente de las Juntas de Vecinales indicó que se estaría recogiendo la basura del área rural; sin embargo, no se estaría corriendo con el gasto correspondiente por dicho servicio. Argumentó que quienes solventarían esto son quienes sí pagan desde la ciudad. “Los gremiales, por ejemplo, pagan un solo boliviano para que se recoja la basura de las ferias, hay cantidad de basura que se genera en las ferias y lo que se está queriendo hacer es de poder analizar todo estos temas”, argumentó.

Ruiz acentuó que lo que se planteó no es la actualización de la tasa del usuario domiciliario ni comercial formal, apuntó que dentro de su estructura de tasa existen varias subcategorías, entre estas la primera que está dirigida al cobro a la categoría doméstica, comercial, industrial y estatal. “Después tenemos un sector que es el del comercio informal, nosotros lo que queremos es actualizar la tasa del comercio informal llámese por decir ferias, todas las ferias donde tenemos problemas en el trabajo y servicio que prestamos. El año pasado hemos tenido varias reuniones con la Federación de Gremialistas donde hemos justificado y hemos demostrado es más el 14 de diciembre, hemos hecho llegar una nota bien sustentada técnicamente y les mostramos mediante una hoja de costos que lo que realmente estaban pagando hasta esa fecha no cubría ni el 25%, nosotros podemos pasarle al NUEVO SUR una copia de esa nota para que puedan evidenciar”, expresó.

Ruiz explicó que de ninguna forma esta actualización afectaría a los diferentes vecinos de los barrios de Tarija, subrayó que las ferias se efectúan todos los días destacando de los días tomando en cuenta las que se efectúan los fines de semana en Villa Fátima, en la zona del Mercado Campesino, Víbora Negra y la Gamoneda, entre otras .

“Nosotros tenemos que, aparte de cumplir con nuestro trabajo a la población, de prestar el servicio normalmente, tenemos que desplegar personal en la noche y la gente se queda hasta altas horas de la noche a hacer el servicio. Las ferias cada día están creciendo, esto nos genera altos costos y hemos tenido varias reuniones con diferentes dirigentes; por ejemplo con Tabladita, con Senac, Gamoneda y Fátima donde no tienen ningún problema y actualmente ya están pagando el ajuste de dos bolivianos”, explicó el gerente.

De tal forma, Ruiz aseveró que hay algunos sectores o bloques en las diferentes ferias que si están de acuerdo con este ajuste y otros que no, destacando que muchos ya están pagando por este servicio por lo que argumentó que esto se debe a que quienes no estarían de acuerdo tampoco tendrían disposición para cancelar y estarían siendo motivados por la Federación de Gremialistas. “Son un mínimo de comerciantes los que no quieren pagar, entonces nosotros por ese mínimo vamos a tomar acciones de una vez porque no podemos seguir trabajando de esta manera, no nos pueden venir a poner precio a nuestro trabajo, ya que cumplimos con el mismo. Hay un costo que se genera. Con los dos bolivianos estamos hablando de cubrir un costo de un 50%, si tuvieran que cubrir el costo en un 100%, deberían pagar cuatro bolivianos”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

