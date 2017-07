Senador tarijeño: “La petroquímica se cayó y el país perderá $us 30 millones por estudios previos”

La petroquímica no va más y el país perderá 30 millones de dólares por los estudios previos, el proyecto caerá a fojas cero, según anuncio oficial y todas las actividades previas efectuadas hasta ahora, quedarán en nada. “No va más la petroquímica, se va a fojas cero según declaración del propio ministro Sánchez (Luis Alberto) quien dijo que se va a fojas cero en todo lo que es petroquímica”, expresó el senador de oposición, Fernando Campero Paz.

“Eso quiere decir que toda la actuación de las empresas Tecnimond y Técnicas Reunidas “se va al tacho”, ya no hay ninguna posibilidad con los estudios realizados, “se han tirado más de 30 millones de dólares”, cuestionó el senador.

El legislador anticipó que una vez que declaren formalmente que el proyecto quedó en fojas cero, iniciará acciones legales por mal manejo de los recursos del Estado. “Se han tirado 30 millones de dólares en estudios que no sirven para nada”, enfatizó.

“El objetivo de esta acción de fojas cero, es para no hacer la petroquímica porque ya no hay forma de gastar 2.200 millones de dólares en algo que no va servir para nada”, prosiguió al indicar que no hay las condiciones para la petroquímica.

“El problema es que Bolivia no podría tener mercado para el propileno y polipropileno en ningún país cercano, porque todos tienen esta industria, Brasil tiene cuatro plantas de petroquímica, Argentina tiene tres, “es absurdo que podamos venderles algo”, observó Campero.

“No somos competitivos, el costo de transporte a países extramarítimos es elevado, “obviamente que no podemos generar mercado como no hay mercado para la úrea de Bulo Bulo, ya tenemos los vagones, pero no hay la línea férrea”, ironizó el senador.

“Todas esas incoherencias del despilfarro muestran la ineficiencia de la gestión de gobierno, y nos demuestran que lo importante realizar la inversión, no sé con qué objeto y no el objetivo de que el proyecto sea rentable y generador de ingresos para el Estado”, enfatizó Campero.

La planta de petroquímica en el Gran Chaco, proyectada por el gobierno, que ya estaba adjudicada a la empresa Tecnimond fue anulada por “errores técnicos” luego de estudios previos de localización y de otros como su factibilidad.

Campero Paz es uno de los más duros críticos en materia hidrocarburífera al extremo de que anunció enjuiciar a todos los presidentes de YPFB que durante seis años no certificaron las reservas de hidrocarburos, por incumplir una ley nacional aprobada para esa tarea.

El opositor minimizó el Congreso Internacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB efectuado en Santa Cruz esta semana con el criterio de que no se logró nada, ningún nuevo contrato, incluso las previsiones exploratorias en San Telmo y Astilleros se cayeron.

Fernando Barral Zegarra

