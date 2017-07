Indígenas weenhayek enfrentan proceso por Bs 15 millones por “daño económico al Estado”

Los indígenas weenhayek de la región del Gran Chaco de Tarija, enfrentan 64 procesos penales con un supuesto daño económico al Estado de 15 millones de bolivianos al no haber rendido cuentas, el 2012, del dinero que recibieron por el Programa Solidario Comunal Prosol para proyectos productivos. “Ellos tendrían que reponer esa cifra para poder habilitarse y acceder a la entrega de nuevo Prosol”, confirmó la directora de este programa de la Gobernación, Gladys Sandoval Salgado, al asegurar que habrá Prosol este año, para las comunidades habilitadas.

Los procesos en su contra y el monto de dinero que tendrían que devolver, hacen que los weenhayek no tengan ningún interés en subsanar el problema y beneficiarse con más dinero para proyectos productivos, de acuerdo a la funcionaria.

Consultada de quiénes son los responsables del manejo de los 15 millones de bolivianos, su hay algunos nombres de los procesados, respondió que en realidad son las comunidades beneficiarias, los pueblos weenhayek, no precisó ninguna comunidad en particular.

Sin embargo, el problema no solamente es con estos indígenas, sino también los campesinos de Yacuiba, algunas comunidades no presentaron factura de convocatoria pública para las adjudicaciones, tampoco ejecutaron sus iniciativas.

Mientras no subsanen esos problemas no se puede cerrar el proceso de aprobación de carpetas, no puede cerrarse sin la presencia del Gran Chaco y de los indígenas, la Federación de Campesinos está buscando otro marco legal en la Asamblea Legislativa Departamental.

Como consecuencia de estos problemas no hay un reglamento consensuado del Prosol hasta la fecha, se tiene solamente el monto por familia a otorgarse este año de 2.250 por familia, explicó la directora al asegurar que este año darán este beneficio.

Sandoval reconoció que es difícil buscar soluciones al margen del reglamento, la Ley 3741 manda otorgar con reglamento, la ausencia del Chaco y los indígenas a cuatro reuniones inviabiliza la otorgación del Prosol en la actual gestión.

La directora aseguró que la gobernación tiene toda la voluntad para otorgar el Prosol 2017, tenía 299 carpetas habilitadas, se amplió otra semana y es probable que se llegue a 350 carpetas solamente en Tarija, sin el Chaco ni los indígenas.

Fernando Barral Zegarra

