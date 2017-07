Ayer se recordó el “Dia del Perro Callejero”

Paseando por diferentes arterias de Tarija, se puede apreciar un gran número de perritos abandonados, con las miradas perdidas, buscando comida entre la basura o esperando un alma generosa que les dé una caricia o un pedacito de pan, el cual agradecen batiendo su colita.

Actualmente los refugios y hogares temporales para animales abandonados están saturados, motivo que genera gran impotencia en todos los que aman a los animales e intentan ayudarlos.

Jessica Baldivieso, representante de Corazón Animal, dijo “felicidades en su día al perro callejero, aquellos que fueron a abandonar lejos por las quebradas, aquel que creció y cambió su color, aquel que compramos como obsequio, pero luego nos dimos cuenta que era una responsabilidad, aquel que se nos perdió y no nos molestamos en buscarlo. Felicidades a esos perritos que sobreviven día a día peleando por sobras de comida, a esos que las vendedoras pegan y echan agua sucia”.

Maltrato y poca paciencia humana

Baldivieso felicitó a aquellos perritos que tuvieron la desgracia de caer en manos de personas miserables e irresponsables, enfatizó que no cree en la reencarnación pero sería hermoso que un día aquel que maltrataron a un animal, vivieran en carne propia ese dolor. “El tema de los perritos es de todos los días y todo es culpa de las personas, que los abandonan, que no los esterilizan a tiempo porque siguen teniendo ese pensamiento de que tienen que tener una camada y otra. Todo el tiempo tenemos que estar detrás de los callejeritos, perros que todos los días sufren recorren toda la ciudad buscando un poco de comida o una caricia, muchos son golpeados, les tiran agua hirviendo, no los dejan dormir en ningún lado”, dijo.

Baldivieso señaló que existen casos extremos de maltrato hacía los callejeritos destacando que uno de los más recientes fue efectuado en la Normal de Canasmoro, donde una persona lanzó un perrito desde el tercer piso. “Gracias a Dios no pasó a mayores y el perrito no murió, nuestras autoridades no entienden el problema, mandé fotos en donde hay personas que los tienen en casa enfermos, perros con sarna extrema, este es el pan de cada día y nuestras autoridades no entienden que el problema no se va solucionar matando a todos los perros de la calle, ni con los voluntarios recogiendo perros”, agregó.

Baldivieso recalcó que el problema se solucionará cuando la Alcaldía tome conciencia y haga campañas masivas de esterilización. Asimismo, apuntó que los voluntarios tratan de ayudar agotando todos los recursos e instancias pertinentes a los perritos, que están en situación de calle. “Lo que la gente no entiende es que un perro puede generar de diez a doce perritos, eso es lo alarmante, no hay un trabajo a fondo para poder solucionar el problema”, concluyó.

Casas improvisadas para perros callejeros

Y SOS CAN TARIJA en pro de todos los perritos de la calle, implementó varias casitas de cartón en diferentes puntos de la ciudad, ante esto Baldivieso indicó que este es el claro ejemplo que la gente está tratando de ayudar, de alguna manera, llamando a la reflexión de que se necesita una salida inmediata a esta solución.

Muchas personas manifestaron su disconformidad en cuanto a estas casitas, aseveraron que las mismas no ayudarían a disminuir la población animal, pero al contrario fomentarían que más gente irresponsable deje en la calle a sus animales; sin embargo, quienes pusieron estas casitas tuvieron la intención de darles un techo donde a dormir a todos esos cachorros que fueron olvidados y descuidados por el que un día fue su dueño.

Los perritos son animales con sentimiento

“Mientras no exista un cambio de mentalidad en la población el problema persistirá, gran parte de la responsabilidad la tiene el municipio porque no existe la concientización sobre lo que es la tenencia responsable, y cuando el animalito es una carga para la familia lo único que hacen es regalarlos. Hoy es el día internacional del perro callejero, hay que pensar en que tiene que se tiene que hacer una campaña masiva entre las autoridades empezando desde los pequeños”, dijo Jaime Pinaya, entrenador, veterinario y representante de Bunker K 9.

Pinaya acotó que no puede ser que un padre quiera regalar un perro a un hijo para suplir el cariño, es decir, es injusto que se estén viendo a los animales como objetos o juguetes para luego abandonarlos sin importar las consecuencias. “Tarija no necesita una ciudad inteligente, necesita una población consciente y eso parte de la capación y de inculcar valores en el colegio y en la familia, los animales tienen un lenguaje universal para ellos no hay interés. ¿Por qué está un perrito en la calle?, porque algún desgraciado lo dejó. ¿Por qué rompe las bolsas de basura un animal?, porque tiene hambre.

No es el problema un perro callejero, es un problema estructural de la sociedad se perdieron los valores”, enfatizó el veterinario.

Pinaya dijo que lo ideal sería trabajar con todos los perros de la calle y reinsertarlos en la sociedad como seres útiles en la vida de las personas, seres que sienten, seres que sufren y que amaran por sobre todas las cosas a quien le dé una muestra de cariño o un plato de comida. “Yo le enseñé a una callejerita a pasarme mi coca, mis zapatillas, aparte de eso es una perrita que trabaja en terapias con niños con síndrome de Down”, finalizó el profesional.

María José Oliva Grimalt

