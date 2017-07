Técnica de la Fundación Jubileo: “La situación hidrocarburífera actual es complicada por no haber dado importancia a la exploración petrolera”

La situación hidrocarburífera actual es complicada, de acuerdo con la técnica de la Fundación “Jubileo”, Sandra Sánchez Calderón, por varios aspectos como el no haber dado mayor importancia, en los últimos años, a la exploración petrolera. “Es un poco complicado lo que está sucediendo actualmente, como citamos siempre en nuestras presentaciones, no le hemos dado mucha importancia a la exploración en los últimos años”, respondió la representante en contraste a criterios del gobierno.

En consecuencia no se dio un descubrimiento de la magnitud de un Campo Sábalo, San Alberto, Margarita, tenemos una declinación actualmente en el Campo San Alberto, que está complicando la producción y avizoramos también la finalización del contrato con Brasil. El nuevo contrato con Brasil al parecer va ser por la mitad de volumen; eso nos complica en el tema ingresos, si bien nos puede aliviar en la demanda-oferta, probablemente no tengamos para cumplir un volumen como el que podría demandar Brasil”, advirtió.

Consultada qué debe hacerse para que haya más exploración y con resultados satisfactorios, Sánchez contestó que en general lo que hacen los países es atraer inversión extranjera, porque la exploración es una actividad de muchos millones de dólares.

“Además es una operación de gran riesgo, en consecuencia es difícil que lo haga el Estado, en general hay que atraer inversión extranjera, para eso hay que dar todas las facilidades, propiciar el ambiente para que venga con seguridad la inversión”, explicó la experta.

Para ello, considera necesario que haya una nueva Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos, acorde a lo que dice la Constitución, la actual Ley es del 2005, no está de acuerdo con el Decreto de nacionalización, tampoco con la Constitución que es del 2009. “Este clima de seguridad jurídica podría atraer nuevas inversiones sumados a ellos otros factores más”, agregó.

Consultada si fue infructuoso el incentivo del cual habló el gobierno para lo cual incluso descontó el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, a los departamentos del país y contestó: “No lo sabemos, no hay transparencia de qué se ha hecho con esos fondos del IDH, no sabemos la utilidad que se dio, creemos que la participación de YPFB, dentro los contratos de operación, debería haber servido para generar este fondo y no a partir del IDH”, finalizó Sánchez.

Fernando Barral Zegarra

