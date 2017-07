Revuelo en la ALDT por “pérdida” de documentación

Ocultaron un documento sobre los postulantes al Tribunal Electoral Departamental TED que la Cámara de Diputados envió a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT con algunas observaciones, en esta última entidad nadie conoce dónde está esa documentación.

La presidenta de la ALDT, Sara Armella Rueda, declaró que los documentos llegaron el 10 de julio, pero nadie le dio información, el anterior presidente William Guerrero Quiroga, no derivó a la Directiva para su conocimiento.

Armella se enteró este miércoles de esta situación y pidió toda la información para que este jueves la ALDT se pronuncie, sobre las observaciones de la Cámara de Diputados y respecto de porqué recién ahora se da a conocer. “Por qué nos han ocultado esta información, si corresponde mandar a la Comisión de Ética, lo vamos a hacer”, advirtió Armella. Consultada si está trancado el proceso de elección de los vocales electorales, respondió que por observaciones fueron devueltas.

Preguntada quién o quiénes están reteniendo esta información, respondió que llegó a nombre de William Guerrero. “Lamentablemente nosotros no conocemos la documentación, pese a esa recepción vamos a buscarla ahora. El problema es que no me hacen daño a mí como presidenta y directiva, hacen daño al departamento de Tarija porque se trata de los vocales del Tribunal Departamental, lamentablemente eso es jugar con el Departamento”, acotó Armella.

Sobre si no está extraviada la documentación, contestó que no conoce, este caso puede llegar a la Comisión de Ética si amerita, aunque no quisiera adelantar que el anterior presidente lo tenga, mientras no sepa, no puede pronunciarse.

El asambleísta Ervin Mancilla Olarte, deslindó cualquier responsabilidad como presidente de la comisión especial que precalificó a los postulantes, dijo que su labor concluyó con la entrega de los documentos a la directiva de la ALDT.

“Tengo entendido que el 27 de junio mandó la carta de solicitud donde pide que se mande toda la documentación original por la Directiva, llegó aquí el 10 de julio, el sobre fue recogido por el asambleísta Willim Guerrero, expresidente. Una vez recogido, hasta la fecha fue guardado por el asambleísta, no sé en dónde, en qué condiciones, por qué se lo hizo, tendrán que dar explicaciones nuestro colega William Guerrero, cuáles fueron las intenciones de guardarlo o tenerlo en custodia”, sostuvo la presidenta de la ALDT.

Guerrero lamentó actitud “nada ética” de Armella

El expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, William Guerrero Quiroga, lamentó la declaración de la actual presidenta de la ALDT, Sara Armella Rueda, sobre su persona de que haya ocultado el documento de diputados sobre candidatos a vocales del Tribunal Electoral Departamental TED, si tiene esa confirmación, tendrá que demostrarla.

“Escuché con mucha pena a la presidenta, lamento que haga ese tipo de aseveraciones, si tiene la constancia de que recibí, que la muestre. No recibí nada, estoy fuera de la presidencia desde mediados de junio”, respondió Guerrero.

“Que se manifieste, que el expresidente está ocultando información es no ético. Primero debía convocarme y preguntarme si recibí o no, es lo correcto y ético. Lamento profundamente que se haya hecho esas aseveraciones que no responden a la verdad”, agregó el ex presidente.

Sobre las afirmaciones de su colega Ervin Mancilla de que le enviaron el documento a Guerrero, respondió que no recibió nada que no tiene por qué retener documentación, con qué objetivo?, se preguntó

Consultado a nombre de quién mandaron el documento, respondió que desconoce completamente porque no recibió nada. Por las redes sociales se mostró la fotografía del sobre de envío a nombre de William Guerrero, el aludido insistió que no le llegó nada. “Lamento esas aseveraciones, deberían informarse más esos colegas antes de hablar”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

