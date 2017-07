Gobierno Central originó paro del sector salud por no pagar bono debitado a la Gobernación

El gobierno, a través del Ministerio de Salud, debitó a la Gobernación la pasada semana 6,3 millones de bolivianos para pagar viáticos a los trabajadores en salud por las campañas de vacunación; sin embargo, no pagó y ese sector declaró paro movilizado de 24 horas.

El secretario de Desarrollo Humano, Edgar Guzmán Jaúregui, mostró documentos de que presupuestaron 6,3 millones, que el Ministerio de salud debitó para pagar viáticos por campañas de vacunación a los trabajadores de este sector.

Ese dinero pasó a las cuentas del Ministerio de Salud; pero esta dependencia gubernamental no canceló los viáticos a los trabajadores, quienes, pese a tener conocimiento de esta situación, declararon paro movilizado de 24 horas.

Ante los reclamos de los trabajadores, la Gobernación envió dos notas a la ministra de Salud, Ariana Campero, para que pague los viáticos y evite el conflicto laboral que perjudica la población tarijeña; sin embargo, no lograron ninguna respuesta.

“Lamentablemente no hay ninguna contestación y el paro se dio, como la marcha porque ya estaba programado, pero no entiendo, son adeudos de viáticos por vacunación, no son salarios, son viáticos, realmente es irracional”, sostuvo el secretario.

“Parar por viáticos toda la atención de salud al pueblo de Tarija, no me parece racional, cuestionó al aclarar que los trabajadores están en su derecho, pero parar por eso y sabiendo que el dinero está en manos del Ministerio, eso me extraña, insistió Guzmán.

Los trabajadores en salud pararon la atención de este servicio a la ciudadanía, ganaron las calles con una marcha de protesta donde cuestionaron al gobierno central, mucha gente necesitada fue en vano al Hospital, desde temprano, en busca de atención.

El secretario además dijo que la actual administración de la Gobernación, pese a la caída de sus ingresos está dando especial atención al campo de la salud, en dos años de gestión, pese a las limitaciones económicas y financieras, se cambia el sistema de salud.

“Se terminó de construir el área de patología con todas sus dependencias como lavandería, desinfección, la obtención de fichas para el Seguro Universal de Salud Tarija Susat, dejó de ser traumático, se concluyó el hospital del quemado y está previsto su equipamiento”, aseguró.

Se reinició la construcción del hospital materno-infantil, remarcó al añadir la reafiliación para el Susat dejando de lado a las personas que gozan de otros seguros, lo que aliviana la atención a quienes realmente lo necesitan.

Trabajadores en salud marcharon

El director del Servicio Departamental de Salud Sedes, Paul Castellanos, ayer aclaró que la movilización realizada, por parte de los trabajadores en salud, fue debido a la falta de información, ya ellos pedían la cancelación del bono de vacunación a la Gobernación; sin embargo, para dicho beneficio los recursos fueron desembolsados. No obstante el Ministerio de Salud no realizó la transferencia para pagar a los trabajadores.

“El pasado miércoles se realizó dicho débito para cancelar este beneficio, pero lamentablemente es el Ministerio de Salud quien en realidad no ha cancelado a los trabajadores, por ese motivo nosotros le hicimos una carta a la ministra de salud para solicitar que agilice la cancelación a los trabajadores de salud, para evitar estos inconvenientes”, acotó Castellanos.

“Por tanto, el beneficio es cancelado con recursos propios de la Gobernación de Tarija, el mismo que a través de un débito se desembolsó más de seis millones de bolivianos, pero el Ministerio de Salud es la instancia que realiza la transferencia de dichos recursos a las cuentas de los trabajadores”, indicó el funcionario.

Cabe señalar que el Ministerio de Salud es quien realiza el cálculo para presupuestar dichos montos, el cual no sería menos como expresaron algunos dirigentes; es por ello que Castellanos también aclaró que estos recursos son desembolsados por pare de la Gobernación y no así por el gobierno central.

Fernando Barral Zegarra/María José Oliva Grimalt

