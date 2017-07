Desmienten al MAS: “La Gobernación de Tarija no recibió Bs 116 millones de lo presupuestado hasta mayo”

El ingreso económico de la Gobernación hasta mayo, en los primeros cinco meses de este año, se desfasó en 116 millones de bolivianos, en consecuencia no se tiene lo que se presupuestó afectando a proyectos y programas de la entidad.

“Hasta mayo de este año el presupuesto de la Gobernación se desfasó porque recibió 116 millones menos de lo programado solamente por regalías departamentales, ante estos desfases se priorizó la inversión”, según el secretario de Finanzas, Manuel Figueroa de los Ríos.

“La Gobernación recibió hasta ahora, del presupuesto 2017, más de 500 millones de bolivianos; sin embargo, de este total por el 45%, casi la mitad se fue a la provincia Gran Chaco, de esos más de 250 millones que administró, ejecutó más del 90%”. Estos datos fueron proporcionados por el secretario de Finanzas, Manuel Figueroa de los Ríos, al indicar que los saldos de la Gobernación en el banco están en rojo y esperan que hasta el lunes tenga una nueva liquidación que permita superar el desfase de los últimos meses.

“Esperamos que llegue 108 millones de bolivianos que se programaron, hemos estado con liquidaciones de hasta 70 millones para todo el Departamento, esperamos que lleguen más de 100 millones”, explicó el funcionario en conferencia de prensa.

Consultado si cuando dice que las cifras de la Gobernación están en rojo, quiere decir que no tiene dinero, respondió que quiere expresar que todos los recursos que recibe los dispone entre todas sus unidades ejecutoras. “Subgobernaciones, servicios departamentales, con la finalidad de que se pueda reactivar la economía departamental inyectando recursos de manera inmediata y oportuna para los diferentes proyectos priorizados en la agenda del bienestar”, explicó.

Preguntado si la Gobernación tiene disponibilidad contestó que efectivamente es así, por lo menos hasta que llegue la próxima liquidación. Figueroa salió a la prensa ante aseveraciones del asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Rubén Velasco Romero, quien indicó que la ejecución apenas es 28%.

Calificó de falsa la aseveración de que la Gobernación tendría 116 millones de bolivianos en caja y banco, actualmente hay 50 millones en esa situación; sin embargo, corresponde a la región del Gran Chaco y no a la administración departamental.

La ejecución de 28% mencionado por el legislador es en base al monto presupuestado muy superior en comparación al dinero que efectivamente se recibió, además sin diferenciar el 45% que se va directamente a la región chaqueña.

“De lo que se debe hablar es de la ejecución del dinero que efectivamente llegó, deben evaluarnos por el dinero que se recibió en efectivo, no por lo programado, estamos sacando un factor que no corresponde con lo que realmente ingresó”, insistió el secretario.

Bajo la modalidad de financiamiento del proponente se comprometieron más de 712 millones para reactivar proyectos como el camino La Verdiguera-Ircalaya-El Puente, la electrificación de El Puente, la aducción y asfaltado de 180 cuadras en Bermejo, entre otros.

Sobre el caso de compra de folders de cuero, respondió que “es un caso cerrado ya que no se efectuó ninguna compra, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS Jorge Arias Soto pidió informe escrito, se respondió que no se concretó ninguna adquisición”.

Según Velasco de Bs 647 millones se ejecutó 28%

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Rubén Velasco Romero, mostró documentos del Sigep (Sistema de Gestión Pública) y dijo que las transferencias al 30 de junio de 2017 llegaron a 647 millones de bolivianos, de los que se ejecutaron 28% en el mismo período de tiempo.

El legislador dijo que ante la falta de informe del gobernador Adrián Oliva Alcázar, tuvo que recurrir al Sigep para tener información y logró esos datos, además en los mismos documentos se menciona que los saldos en caja y banco suman 116 millones.

El asambleísta aseguró que no hay crisis en Tarija, no hay falta de recursos, sino falta de gestión y capacidad de la Gobernación con un gabinete más político que técnico, no obstante, reconoció que el 45% de estas cifras se van al Gran Chaco.

Velasco pidió información a la Gobernación para que no recurra a otras fuentes, además le pidió reajustar su gabinete, si al sexto mes no se gastó ni el 30%, en los otros seis meses tendría que gastarse el 70%. No obstante, el legislador fue desmentido de inmediato.

Fernando Barral Zegarra

