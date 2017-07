Cinco sub gobernadores desconocen actual directiva y manifiestan su apoyo al gobernador

Mediante una nota, denominada “Declaración Conjunta”, con fecha 22 de julio de 2017, cinco subgobernadores del Departamento, de los cuales cuatro de ellos pertenecientes al Movimiento Al Socialismo MAS, rechazaron de manera rotunda la “supuesta renovación” de la directiva de la Asociación de Subgobernadores; de esa manera desconocieron como actual presidente, al subgobernador de O’Connor, Walter Ferrufino Gaite.

Los subgobernadores que aseguran que esta Directiva no está reconocida de manera legal, son los subgobernadores de El Puente, Bartolomé López; el de Uriondo, Ariel Ortega; el de Yunchará, Eleodoro Jurado; el de Padcaya, Rufino Choque los tres del MAS y el subgobernador de San Lorenzo, René Valdez de UDA.

En ese documento firmado por las mencionadas autoridades hacen énfasis en tres incisos: “a) La Asociación como tal no está legalmente reconocida; b) Dicha elección de autoridades es ilegal e ilegítima; c) No reconocemos la Directiva porque no nos representa”, manifiesta la nota, agregando que ellos están dispuestos a trabajar en función a los intereses del Departamento y sus poblaciones.

En el manifiesto también hacen conocer a la opinión pública que por decisión se ha elegido como coordinador y representante de estos subgobernadores, a Rufino Choque, ejecutivo de Padcaya; y brindar apoyo a diferentes iniciativas del Gobierno Departamental.

“De igual manera manifestamos nuestro pleno apoyo a las iniciativas que realiza el Gobernador del Departamento respecto a los siguientes asuntos de interés de los tarijeños, apoyo a iniciativas de la Gobernación: “a) Apoyamos la propuesta consensuada del Departamento de Tarija: ‘Pacto Fiscal’ para construir un estado plurinacional con autonomías.

“b) Celebramos la iniciativa del Gobernador de tramitar un crédito privado para dinamizar la economía departamental”.

“c) Junto al pueblo y sus organizaciones defenderemos las empresa públicas –Setar y Emtagas- frente a los afanes interventores y confiscadores externos.

“d) Expresamos nuestro rechazo a la intención expropiatoria y desleal de algunos alcaldes y asambleístas departamentales de apropiarse del 8% de las regalías departamentales, una conquista histórica de los tarijeños y tarijeñas”, finaliza el manifiesto

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter