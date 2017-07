SETAR despedirá a una cincuentena de supernumerarios

El gerente de Servicios Eléctricos Tarija, Alfredo Becerra, anunció que en el marco del Decreto emitido por el gobernador Adrián Oliva y viendo la situación crítica que la empresa arrastró durante años, se tomó la decisión de reducir los supernumerarios con el despido de 50 funcionarios, este mes, y 100 hasta fin de año.

Becerra señaló que este despido es necesario ya que tanto el gobernador como la Asamblea Legislativa Departamental, el Directorio de Setar y la Brigada Parlamentaria coincidieron en tomar esta acción, porque se debe optimizar el servicio que brinda Setar mediante la reducción de los gastos operativos.

El ejecutivo de Setar dijo que, con esta reducción, se trabajará en mejorar los gastos que tiene la empresa. Señaló “es una decisión que fue tomada en el marco del Decreto, ya que este apunta a resolver los problemas de fondo de la empresa y hacer que esta funcione de mejor manera, y brindando calidad en el servicio”.

En ese sentido, señaló que esperan esta decisión sea respetada por las distintas instancias, y no existan quienes quieran ir a defender a esos supernumerarios, “el personal que se está retirando es gente que ingresó recientemente, gente del pasado, no hay color político, no hay filiación que se esté defendiendo, lo que se quiere es tomar una decisión responsable para que a partir de ello se pueda optimizar el servicio que brinda la empresa”.

Por otro lado, anunció que los próximos días se tendrán novedades en dos temas importantes que interesan al usuario, uno es la bancarización del pago de la factura del servicio y, otro, la lecturación digital con la cual se quiere arrancar en el mes de agosto.

Nuevo Sur

