Juicio por equipo obsoleto de COSETT debe reiniciarse y establecer responsabilidades

La Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett en septiembre terminará de pagar cinco millones de dólares del préstamo bancario, logrado para comprar equipo comunicacional que no fue utilizado y que hasta hoy quedó obsoleto.

En este caso de supuesta estafa agravada, entre otros delitos, están involucradas 18 personalidades de esta ciudad, exconsejeros, exasesores y exgerentes, entre otros. El intento de solución negociada que pretendieron quedó en nada.

El pasado viernes el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, ratificó la resolución de procedente del Amparo Constitucional que interpuso Cosett al negarse a la solución acordada. Ahora el juicio debe reiniciarse y establecer responsabilidades, si las hubiera.

NUEVO SUR (N.S.): ¿Cuál es la situación económica de Cosett?, se menciona incluso que está en quiebra técnica.

CHARLY PANIQUE (CH.P.): La Cooperativa no está en quiebra, tenemos una situación delicada, tenemos falta de liquidez; sin embargo, los activos son suficientes como para cubrir los pasivos que tiene, pero necesitamos un consejo en pleno de manera urgente para tomar decisiones importantes, por ejemplo, nuevos proyectos que vayan a generar nuevos ingresos, no podemos quedarnos con la tecnología que tenemos ahora puesta que ya es obsoleta ante otros servicios mucho mejores que brinda la competencia, hacer una reestructuración, una nueva curva salarial acorde a la realidad de la cooperativa y del departamento, eso también es una decisión del Consejo de Administración.

N.S: ¿A cuánto están llegando los ingresos y los egresos en general en términos mensuales?

CH.P: Los ingresos tienen una media de cuatro millones de bolivianos mensual, el 54% se va en sueldos y salarios, beneficios sociales, aproximadamente dos millones, el saldo son gastos administrativos que debemos pagar como son nuestros proveedores de internet, de señales, temas impositivos, poco queda para reinvertir en ampliaciones y nuevos proyectos.

N.S.: ¿Cuánto le queda por lo menos estimativamente en términos de porcentaje?

CH.P.: Bueno, prácticamente cero, la anterior gestión y el 2015 fue cero la inversión en Cosett estamos cubriendo deudas de gestiones pasadas que no nos dejan crecer y ampliar donde no tenemos cobertura.

N.S.: ¿No han vencido su vida útil los activos con que cuenta Cosett?

CH.P.: No, en cuanto a los activos de la Cooperativa tienen todavía vida, se hacen revalorizaciones técnicas, tenemos cabeceras como el LGN que se compraron hace siete u ochoaños, que tienen su utilidad, entonces hay valor en los activos de la cooperativa y esos mismos activos sirven para cubrir los pasivos por lo cual no estaríamos en quiebra.

N.S.: ¿Siguen pagando la deuda de cinco millones de dólares, más o menos, que contrajeron para estos proyectos llamados PHS y NGN?

CH.P.: Ese préstamo bancario se termina de pagar en septiembre de esta gestión, tenemos dos cuotas más pendientes con lo cual estaríamos cerrando ese préstamo.

N.S.: ¿Cuánto están pagando en total o van a pagar?

CH.P.: No he recibido un informe, lo he solicitado, pero sin duda pues, el capital más los intereses han debido sumar mucho más de esos cinco millones.

N.S.: ¿De dólares?

CH.P.: De dólares.

N.S.: ¿Qué opinión le merece esta situación?

CH.P.: En realidad eso está ya en el ámbito judicial, lo hemos judicializado, mientras no haya un resultado no podemos ser irresponsables en dar un cuestionamiento, lo que sí podemos decir es que el equipamiento fue adquirido está en Cosett, pero sí podemos decir que debería haber sido explotado para generar ingresos que sus estudios de mercado indicaban, lo que se ha hecho ha sido sepultar el PHS, no se le ha dado la funcionalidad y no se ha generado ingresos con este equipamiento.

N.S.: ¿No ha caído ya en desuso el PHS?

CH.P.: Actualmente seguramente que sí, ya es una tecnología obsoleta, ya estamos hablando de una era de datos, este momento es la venta de datos y a eso tiene que dedicarse la Cooperativa, esos proyectos con seguridad que ya han quedado obsoletos.

N.S.: Con relación a la judicialización que ha mencionado, ¿ustedes están impulsando los juicios como corresponde?, porque hay denuncias de dejadez intencionada, precisamente para que no haya resposonsables.

CH.P.: Por supuesto que nosotros estamos impulsando y cumpliendo con nuestras obligaciones, de esa manera hemos interpuesto un Amparo Constitucional para que no prescriba esta acción y ha salido a nuestro favor en primera instancia en la ciudad de Tarija y luego ha sido enviada a Sucre para su revisión y el viernes hemos tenido la notificación de que se ha ratificado la sentencia con lo cual estaríamos esperando nosotros que se vuelva a emitir una resolución de los Vocales del Tribunal (de justicia) y que se retome el juicio oral…

N.S.: ¿Están esperando que se inicie el juicio penal?

CH.P.: Sí eso estaríamos esperando, que se reinicie el juicio…

N.S.: Recuérdenos, ¿cuántos involucrados hay?

CH.P.: Son 18 coimputados en este caso.

N S: Recuérdenos, ¿de qué presunto delito están imputados?

CH.P.: El Ministerio Público ha tipificado cuatro delitos, uno es estafa agravada que es el delito mayor, después hay tres delitos más, cada persona de las 18, individualmente está imputada por tres o cuatro delitos en particular.

Fernando Barral Zegarra

